Sporteconoom over nieuw mediacontract: "100 miljoen is realistisch” NVK

03 december 2019

07u57 0 Belgisch voetbal Jaarlijks 100 miljoen euro of meer. Kan de Pro League dat bedrag ophalen met het nieuwe mediacontract? En als het zo ver komt: hoe zullen de clubs de koek verdelen?

MP & Silva is failliet. En de traditionele spelers Telenet en Proximus zijn niet van plan om méér te betalen dan ze nu doen. En toch wil de Pro League minstens 100 miljoen. “Het is een ‘enerzijds-anderzijds-verhaal’. Maar het lijkt me realistisch”, zegt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. “Omdat er meer buitenlandse operatoren zijn die interesse zullen tonen. En ook omdat er een grotere markt voor de online rechten is, vergeleken met de vorige tender. Bovendien heeft de Pro League die tender goed aangepakt. Er zijn elf verschillende loten - bij biedingen onder gesloten enveloppe kan de concurrentie die daarbij komt de prijs opdrijven.”

Op korte termijn kan de impact van de online voetbalconsumptie de waarde van het voetbalcontract dus de hoogte in duwen. Maar er is ook een keerzijde. “De generatie die nu jonger dan 35 is, kijkt op een andere manier naar sport. Als ze bijvoorbeeld via een gokwebsite een wedstrijd gratis kunnen bekijken, maar met twee seconden vertraging, zullen ze daar gemakkelijker voor kiezen. Op termijn kan dat nadelig zijn voor de waarde van het contract. Ik ben geen waarzegger. Maar op dit moment dénk ik dat er meer opwaartse krachten op de markt zijn dan neerwaartse. Binnen enkele jaren kan dat helemaal veranderd zijn.”

Verdeelsleutel

Er zijn nog wel meer vraagtekens. Zullen de clubs het bijvoorbeeld eens geraken over een nieuwe verdeelsleutel? De Bart Verhaeghes en Marc Couckes van deze wereld willen minder solidair zijn met de clubs die in vreemde handen zijn. Hun motto: de buitenlandse eigenaars dragen niets constructiefs bij aan ons voetbal, waarom zou het voetbal hen dan moeten helpen? Daarnaast schermen Club, Anderlecht en Standard met de harde cijfers - samen zijn ze goed voor zowat 70 procent van de kijkcijfers. Alleen krijgen ze relatief gezien minder uitbetaald. Club krijgt op dit moment zo’n 8 van de 80 miljoen. Standard (6,9 miljoen), Anderlecht (6,6), AA Gent (6,5) en Racing Genk (6) volgen.

Ondertussen blijft het ook onzeker voor welk competitieformat de geïnteresseerde partijen zullen tekenen. Op dit moment zijn dat de play-offs. Maar nu er opeens een tweederdemeerderheid lijkt te zijn voor een competitie van 20, zou dat wel eens op korte termijn kunnen veranderen.