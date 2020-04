Sporta richt spelersraad op: Kompany, Mignolet, Odjidja en co willen stem in beleid Belgisch voetbal ABD

08 april 2020

13u51

Bron: Sporta 0 Belgisch voetbal Spelersvakbond Sporta heeft een spelersraad opgericht met een vertegenwoordiger van elke club uit 1A en 1B. In de raad zetelen onder andere Van Crombrugge (Anderlecht), Mignolet (Club Brugge) en Odjidja (AA Gent). Ook Kompany is betrokken als vertegenwoordiger van de ‘FIFPRO Global Player Council’. De spelers roepen in een open brief op om de spelersraad te integreren in de beleidsorganen van het Belgische voetbal. “Als het over thema’s gaat die een impact hebben op de profspelers, dan willen we actief meespelen.”

De rechten van de profvoetballers vrijwaren. Dat willen Sporta en de leden van de spelersraad naar eigen zeggen bereiken. “Naar het voorbeeld van het buitenland willen wij als spelers meer zichtbaar onze spelersvakbond ondersteunen en besturen”, klinkt het. Via videoconferentie heeft de raad haar eerste bijeenkomst gehouden, waarna een open brief - gericht aan de Pro League, KBVB en overheden - werd opgesteld.

Als het over thema’s gaat, die een impact hebben op de positie van de spelers binnen het Betaald Voetbal, dan wil de centrale spelersraad actief meespelen De spelersraad van profvoetballers

“Met deze ‘open brief’ willen wij als professionele voetballers, proactief een voorzet geven in de richting van de Pro League, de Belgische Voetbalbond en de verschillende overheden om onze centrale spelersraad te integreren in de beleidsorganen en in de reglementen”, klinkt het. De spelers willen een stem in het beleid. Ze willen zo wellicht situaties zoals bij Standard vermijden. De Luikse ploeg stelde al zijn spelers, zonder overleg, voor een voldongen feit: loon inleveren of technisch werkloos. Zeven spelers die daar niet op geantwoord hebben, of niet akkoord gingen, zijn zonder pardon op technische werkloosheid gezet.

“Als het over thema’s gaat, die een impact hebben op de positie van de spelers binnen het Betaald Voetbal, dan wil de centrale spelersraad actief meespelen. Dan willen we als hét nieuwe centraal bestuursorgaan van de spelersvakbond, deel uitmaken van een constructief debat. Een debat dat wij niet in de media willen voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij constructieve dialoog, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het Belgisch voetbal. Wij zijn er ons van bewust dat sport - en voetbal in het bijzonder – een groot draagvlak heeft in onze samenleving.”

“Pro League, KBVB en Ministers van Sport: wij zijn ervan overtuigd dat we enkel samen een sterker product voetbal in België kunnen afleveren rekening houdend met de huidige maatschappelijke context. Dit is dé uitgelezen kans om – al dan niet virtueel - aan tafel te gaan zitten en kijken uit naar jullie antwoord hieromtrent.”

De volgende spelers namen als vertegenwoordigers deel aan de eerste videoconferentie van de spelersraad:

Simon Mignolet (Club Brugge) - Vadis Odjidja (KAA Gent) - Zinho Vanheusden (Standard Luik) - Sebastien Dewaest (KRC Genk) - Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) - Faris Haroun (R. Antwerp FC) - Igor De Camargo (KV Mechelen) - Davy De Fauw (SV Zulte-Waregem) - Jérémy Taravel (Cercle Brugge) - Siebe Blondelle (KAS Eupen) - David Hubert (OH Leuven) - Glenn Neven (Lommel United) - Joren Dom (K. Beerschot AC) - Guillaume François (RE Virton).

Naast Van Crombrugge maakt ook Vincent Kompany (RSC Anderlecht) als vertegenwoordiger van de FIFPRO Global Player Council (internationale spelersorganisatie) eveneens deel uit van deze groep.

Pro League: “Dit zal bijdragen tot een beter voetbal"

De Pro League heeft intussen kort gereageerd op de oprichting van de nieuwe spelersraad: “We zijn er van overtuigd dat een actief en constructief engagement van de spelers zal bijdragen tot een beter voetbal, een groter draagvlak voor het profvoetbal en tot een sterkere betrokkenheid van onze sport”, aldus CEO Pierre François.

