Spijtoptant Veljkovic is na twaalf dagen uitgepraat Redactie

19 december 2018

05u41

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Spijtoptant Dejan Veljkovic, spilfiguur in Operatie Schone Handen, heeft na 12 dagen -en 96 uren verhoor- aan de speurders alles gezegd wat hij weet. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De Servische voetbalmakelaar heeft aan de speurders elk professioneel contact uit de doeken gedaan. En belangrijker: hij heeft ook volledige inzage gegeven in zijn witte en vooral zwarte boekhouding. De uitkomst van die verhoren zou nefast zijn voor "een hele hoop" collega-makelaars, spelers en trainers, aldus de kranten.

De advocaten van Veljkovic, Kris Luyckx en Bart Verbelen, sloten een maand geleden een deal met het federaal parket. Sindsdien werd de eerste spijtoptant van ons land bijna constant verhoord. Dat gebeurde in alle discretie in de gebouwen van de federale politie in Hasselt. Tientallen mensen zullen de komende weken wellicht worden verhoord over hun zwarte boekhouding. Veljkovic legde onder meer de dubieuze carrousel bloot van zwartgeldconstructies en vennootschappen.

Steunbewijs

Wellicht volgen er ook confrontaties tussen Veljkovic en andere verdachten. Want al wat de makelaar heeft verklaard, geldt louter als 'steunbewijs' en moet worden geverifieerd.

Het aspect matchfixing zou slechts een klein deel uitmaken van het strafdossier. Veljkovic bekende volgens de kranten dat hij bij KV Mechelen en Waasland-Beveren ging spreken over het regelen van de degradatiestrijd. En dat er over concrete bedragen is gepraat. De biecht zou eerder positief uitdraaien voor scheidsrechter Bart Vertenten, die tot nu toe elke vorm van matchfixing heeft ontkend.