Speurders voetbalschandaal ondervragen vandaag Steven Martens, ex-CEO van KBVB Bjorn Maeckelbergh & Marco Mariotti

26 juni 2019

06u39 0 Belgisch voetbal In het onderzoek naar miljoenenfraude in het Belgische voetbal zullen speurders vandaag Steven Martens (54) – de vroegere CEO van de Belgische voetbalbond - ondervragen. Gisteren moesten ex-bondscoach Georges Leekens (70) en vroegere voorzitter François De Keersmaecker (61) het al gaan uitleggen.

Georges Leekens was gisteren één van de eersten die verwacht werd in de kantoren van de federale gerechtelijke politie in Hasselt. Bij aankomst maakte hij zich nog vrolijk op de parking. Leekens werkte jaren nauw samen met Dejan Veljkovic (48). De Servische spelersmakelaar zou via illegale constructies gezorgd hebben dat Leekens onder andere bij Lokeren veel meer verdiende dan officieel was aangegeven. Veljkovic zou Leekens ook met enkele kunstgrepen aan een vetbetaalde job bij het Saudische Al-Hilal hebben geholpen. Na afloop hield Leekens het kort. “Ik mag wel reageren, maar ik wil niet. Ik was uitgenodigd om enkele vragen te beantwoorden. Ik heb alle gestelde vragen beantwoord en mijn volledige medewerking verleend. Ik heb vertrouwen in het gerechtelijke onderzoek.”

Niet uit bed gelicht

In tegenstelling tot bij het losbarsten van het onderzoek ‘Operatie Zero’ werden de betrokkenen deze keer niet uit hun bed gelicht. Een tiental (ex-)coaches en bestuurslui kreeg onlangs een brief met de vraag zich aan te bieden voor ondervraging in Hasselt. De speurders stelden twee data voor: gisteren en vandaag. Twee personen lieten weten dat deze data hen niet passen: Ivan Leko, tot voor kort trainer van Club Brugge, die heel recent een contract voor twee seizoenen tekende in Al Ain, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Thierry Steemans – gewezen financieel directeur van KV Mechelen – liet weten dat hij verstek moest geven en op een ander moment wil komen. Het gerecht gaat daarin mee.

“Het doel van deze reeks ondervragingen is dubbel”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket. “Enerzijds wordt deze mensen gevraagd tekst en uitleg te geven over elementen die het maandenlange onderzoek naar boven heeft gebracht. Anderzijds worden ze ook geconfronteerd met de verklaringen van Dejan Veljkovic.” Zoals bekend werd Veljkovic in oktober vorig jaar bij een hele reeks invallen opgepakt als één van de hoofdverdachten in het onderzoek. De makelaar sloot niet veel later een deal met het gerecht. In ruil voor strafvermindering heeft hij als spijtoptant beloofd alles te vertellen wat hij weet over het vele zwarte geld in het Belgische voetbal. Het gaat dan onder andere over valse scoutingscontracten die clubs en bestuurslui afsloten om spelers en coaches meer te kunnen betalen en zelf illegale commissies op te strijken.

Megadeals

In dat kader moest Herman Van Holsbeeck (64) het gisteren ook gaan uitleggen. Als gewezen manager van RSC Anderlecht was hij betrokken bij heel wat megadeals van Dejan Veljkovic. Om maar twee voorbeelden te geven: Milan Jovanovic en Jonathan Legear. Van Holsbeeck werkte voor veel transfers – zoals die van Sofiane Hanni - ook samen met hoofdverdachte Arnaud Bayat. “Herman Van Holsbeeck werd gedagvaard en ondervraagd. Punt. Hij maakt zich daar geen zorgen over”, zei zijn advocaat Spreutels gisterenavond. François De Keersmaecker - gewezen voorzitter van de Belgische voetbalbond - beantwoordde gisteren zijn telefoon niet. Vandaag staat, volgens bronnen dicht bij het onderzoek, één ondervraging gepland: die van Steven Martens. Hij schopte het in 2011 tot secretaris-generaal van de voetbalbond. In 2014 kwam hij in opspraak over verspilling bij de uitgaven voor het WK in Brazilië. Begin 2015 nam Martens zelf ontslag.

Ook voor spijtoptant Veljkovic is het dossier overigens nog niet afgelopen. Na de zomervakantie heeft hij al een nieuwe afspraak met zijn ondervragers.