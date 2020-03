Spelersvakbond Sporta: “Zulte Waregem zet trainers in volledige technische werkloosheid, Standard gedeeltelijk” Redactie

22 maart 2020

14u40 0 Belgisch voetbal Bij eersteklasser Zulte Waregem zijn de trainers in volledige technische werkloosheid gezet, bij reeksgenoot Standard in gedeeltelijke technische werkloosheid, zo vernam persagentschap Belga zondag bij spelersvakbond Sporta.

Een zeer opvallende maatregel, aangezien beide clubs intussen hebben laten weten hun spelers niet in technische werkloosheid te brengen. “De club deed wat navraag hoe andere clubs daar tegenover staan”, zei Essevee-aanvoerder Davy De fauw daar gisteren over. “Voorlopig doet Zulte Waregem niets. Daar kan uiteraard de komende weken of maanden verandering in komen, maar nu blijft alles hoe het is.”

Gisteren meldden wij al dat Standard en Zulte Waregem overwogen om technische werkloosheid aan te vragen. “Bij tijdelijke werkloosheid vallen trainers terug op een deel van hun loon. De bovengrens is 2.754,76 euro per maand”, zei Stijn Boeykens van Sporta daarover.

