Spelersmakelaar Veljkovic sluit deal met gerecht in ruil voor strafvermindering: “Hij gaat alles uit de doeken doen” VCT/MDB

20 november 2018

10u22 21 Belgisch Voetbal Nieuwe wending in het voetbalschandaal. Spilfiguur spelersmakelaar Dejan Veljkovic heeft een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering. Hij treedt zo in de voetsporen van Patrick Deman die in de zaak Ye meewerkte met het gerecht.

Naast Mogi Bayat is ook Dejan Veljkovic een spilfiguur in het grootschalige voetbalschandaal dat vorige maand losbarstte. De Servische makelaar wordt verdacht van matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen in eerste klasse. Veljkovic werd dan ook opgepakt door de speurders en heeft nu een deal gesloten met het gerecht in ruil voor strafvermindering. “Wij hebben gevraagd dat Veljkovic vandaag de gevangenis zou kunnen verlaten”, vertelde de advocaat van Dejan Veljkovic Kris Luyckx. “Wij hebben ook gevraagd dat hij een aantal strenge voorwaarden zou krijgen waaronder het niet verlaten van België, geen contacten hebben met een aantal betrokkenen en dat hij ter beschikking blijft van de onderzoekers.”

De voetbalmakelaar beseft dat hij fouten heeft gemaakt en vreesde dat hij het grootste slachtoffer zou worden in het dossier ‘Propere Handen’. Advocaat Kris Luyckx vertelde ook dat zijn cliënt met justitie een memorandum afgesloten heeft waardoor hij het statuut van spijtoptant krijgt. De raadkamer moet hier echter geen rekening mee houden. “Dit is vrij uniek in België. Dat wil zeggen dat hij zich geëngageerd heeft om mee te werken met het onderzoek. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en er zijn toezeggingen gedaan. Maar dat is een belangrijk aspect geweest om de vrijlating te vragen. Hij gaat alles uit de doeken doen”, aldus Kris Luyckx. “Hij heeft snel ingezien dat hij fout is geweest en is in de cel 10 kilogram vermagerd.”

Als Veljkovic vrijgelaten wordt, dan zal dat rond de middag onder strenge voorwaarden gebeuren. Zijn advocaat Kris Luyckx zou daar later op een persconferentie in Antwerpen meer uitleg over verschaffen. “Hij heeft bijzonder geleden onder het feit dat hij aangehouden werd”, vertelde Luyckx nog. “Hij heeft vrij snel inzicht gekregen in wat er allemaal mis is gegaan in het verleden. Hij was als makelaar werkzaam in een sector waar normeloosheid de norm was en hij heeft ook ingezien dat hij niet terug kon naar die wereld. Daarom wil hij zijn specifieke bijdrage leveren opdat dat in de toekomst zou beteren.”

“Veljkovic is in die sector terecht gekomen toen het al zo was, dus hij is niet de enige verantwoordelijke voor die gang van zaken”, voegde Luyckx nog toe. “Maar het feit dat hij daar als enige verantwoordelijke de rekening voor dreigde te betalen als leider van een criminele organisatie en daar 15 jaar cel voor dreigde te krijgen heeft zeker meegespeeld.”

Het feit dat hij als enige verantwoordelijke de rekening dreigde te betalen als leider van een criminele organisatie en daar 15 jaar cel voor dreigde te krijgen, heeft zeker meegespeeld Kris Luyckx

Wat is een spijtoptant?

Een spijtoptant ruilt als dader of mededader in een onderzoek belangrijke informatie in om zo strafvermindering of enkele afspraken te verkrijgen. De wet met regeling voor spijtoptanten (die hun feiten altijd moeten erkennen) is nieuw en trad op 17 augustus 2018 in werking. Het gerecht wil zo andere criminelen, die anders aan een straf ontsnappen, toch vatten. Het is wel zo dat er niet in elke zaak beroep kan gedaan worden op de regeling voor spijtoptanten. Enkel bij zware misdaden zoals bijvoorbeeld bij terroristische misdrijven of misdaden in het kader van een criminele organisatie is dat het geval.

Ook in de zaak Ye

Ook in de zaak Ye (het omkoop- en gokschandaal rond Zheyun Ye) werd er al eens meegewerkt met het gerecht. Opvallend: het was toen ook Kris Luyckx die als advocaat een spijtoptantenregeling op poten zette voor zijn cliënt Patrick Deman. De voormalige assistent-trainer van Lierse ging uiteindelijk vrijuit.