Spelersmakelaar Evert Maeschalck verdacht van passieve en actieve omkoping in voetbalschandaal Redactie

07 november 2018

19u21

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 24 Belgisch Voetbal In het grote onderzoek naar witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal is ook spelersmakelaar Evert Maeschalck in verdenking gesteld. Hij wordt verdacht van passieve en actieve omkoping. Maeschalck werd midden oktober in verdenking gesteld, maar werd nooit aangehouden. Dat meldt het parket aan onze redactie.

Evert Maeschalck is de makelaar van heel wat huidige en gewezen spelers van Club Brugge. Zijn kantoor behartigt de belangen van onder andere Hans Vanaken, Birger Verstraete, Bjorn Engels, maar ook die van Davy Roef. Roef, keeper bij Waasland- Beveren, werd in dit dossier ook verhoord als getuige.

Opvallend: de vader van de spelersmakelaar, Johnny Maeschalck, is een bekend sportadvocaat. Hij verdedigde in het begin van dit dossier de belangen van scheidsrechter Bart Vertenten. Intussen heeft hij een stap opzij gezet. Hans Rieder is nu de advocaat van Vertenten.