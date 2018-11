Spelersmakelaar Evert Maeschalck verdacht in voetbalschandaal. “Bij het afsluiten van het onderzoek wordt hij vrijgepleit”, zegt zijn advocaat Redactie

07 november 2018

22u53

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 32 Belgisch Voetbal In het grote onderzoek naar witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal is ook spelersmakelaar Evert Maeschalck in verdenking gesteld. Hij wordt verdacht van corruptie. Maeschalck werd midden oktober in verdenking gesteld, maar werd nooit aangehouden. Dat meldt het parket aan onze redactie.

Evert Maeschalck is de makelaar van heel wat huidige en gewezen spelers van Club Brugge. Zijn kantoor behartigt de belangen van onder andere Hans Vanaken, Birger Verstraete, Bjorn Engels, maar ook die van Davy Roef. Roef, keeper bij Waasland- Beveren, werd in dit dossier ook verhoord als getuige.

“Bij afsluiting onderzoek zal Evert Maeschalck worden vrijgepleit”

“We kijken met het volste vertrouwen uit naar de afsluiting van het onderzoek dat Evert Maeschalck ongetwijfeld over de ganse lijn zal vrijpleiten.” Dat vertelde zijn advocaat Marijn Van Nooten. “Dat viel te verwachten vermits Evert Maeschalck vorig seizoen zowel spelers van KV Mechelen, als van Waasland-Beveren in zijn portefeuille had,” voegde Van Nooten eraan toe.

“Mijn cliënt heeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleend. In deze zaak valt hem hoegenaamd niets te verwijten. De heer Maeschalck heeft nooit enige dubieuze handeling gesteld of is nooit door iemand benaderd. Hij werd weliswaar in verdenking gesteld, maar ook dit is een zeer logische procedurele formaliteit in het kader van een maximale vrijwaring van zijn rechten van verdediging. Mijn cliënt is nooit voor een onderzoeksrechter moeten verschijnen. Er is hem ook geen enkele voorwaarde opgelegd. We betreuren dat zijn naam toch openbaar is gemaakt”, aldus zijn raadsman Marijn Van Nooten.