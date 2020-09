Spelersmakelaar Didier Frenay in de cel nadat hij Belgische speurders over de vloer krijgt in Monaco Redactie

28 september 2020

22u48 12 Belgisch voetbal In Monaco heeft de Belgische voetbalmakelaar Didier Frenay vanochtend rond 9u Belgische politiemensen over de vloer gekregen. Ook op de hoofdzetel van zijn makelaarskantoor, StarFactory, in Luxemburg zijn zijn de speurders binnengevallen. Intussen werd ook bevestigd dat Frenay is opgesloten.

De politieacties zouden kaderen in hetzelfde onderzoek waarin eerder al Patrick De Koster opgepakt werd. Het federaal parket geeft voorlopig geen enkele commentaar over het dossier.

“Mijn cliënt is meegenomen voor verhoor. Ik kan ernaast ook bevestigen dat de speurders deze ochtend zijn binnengevallen op de hoofdzetel in Monaco en in het kantoor Luxemburg”, bevestigt advocaat Sven Mary. “Wij hebben de afgelopen weken ook op eigen initiatief meegedeeld aan de onderzoeksrechter dat mijnheer Frenay zijn volledige medewerking verleent aan het gerechtelijk onderzoek.”

De Koster intussen vrij onder elektronisch toezicht

Patrick De Koster werd eind augustus door onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Op 18 september besliste de kamer van inbeschuldigingstelling om zijn voorlopige hechtenis te verlengen, maar dan onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. De Koster mocht daarom begin vorige week de gevangenis verlaten met een enkelband.

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van Kevin De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand via spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein.

Volgens de advocaten van De Koster heeft de voetbalmakelaar nooit iets oneerbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd. Intussen is De Koster ook geconfronteerd met Kevin De Bruyne, een confrontatie die volgens zijn advocaten sereen en vooral verhelderend was verlopen.