Spelersmakelaar Christophe Henrotay verhoord en in verdenking gesteld Redactie

19 mei 2020

10u41

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Spelersmakelaar Christophe Henrotay is door onderzoeksrechter Michel Claise verhoord en in verdenking gesteld. Het federaal parket geeft geen enkele commentaar over het dossier. Voor welke tenlasteleggingen de spelersmakelaar precies in verdenking is gesteld, is nog niet duidelijk.

Henrotay werd op 10 september in Monaco opgepakt op vraag van het Belgische gerecht, in het kader van een onderzoek van het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Het hof van beroep van Monaco liet Henrotay kort nadien vrij op borg en sindsdien was het wachten op en eventuele uitlevering van de man door het Monegaskische gerecht. Die liet op zich wachten, volgens Het Nieuwsblad omdat België en Monaco geen uitleveringsverdrag hebben. Henrotay zou daarop zelf naar België zijn gekomen om verhoord te worden door de speurders en de onderzoeksrechter. Die laatste stelde hem in verdenking maar liet hem vrij onder voorwaarden.

In hetzelfde onderzoek was in september in Luik ook Henrotay's rechterhand Christophe Cheniaux onder aanhoudingsbevel geplaatst, op verdenking van witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming, maar die man is intussen ook vrij onder voorwaarden.