Spelers van Club lieten ongenoegen over niet-gefloten penalty duidelijk blijken, Vormer haalde er zelfs hulpmiddel bij TLB

24 april 2019

Ook na de beladen match tegen Antwerp heeft Club Brugge unieke beelden uit onder meer de kleedkamer gedeeld via Twitter. In de montage is onder meer te zien dat Ruud Vormer, de Nederlandse aanvoerder van blauw-zwart, toch even wilde bekijken of Club geen strafschop verdiende voor de charge van Jelle Van Damme op Loïs Openda in de eerste helft. Dat was wel degelijk het geval, zo oordeelden Vormer en Mats Rits. En vandaag gaf scheidsrechtersbaas Johan Verbist hen ook gelijk.

Voor de vijfde keer in de play-offs gunt Club Brugge iedereen die dat wil een unieke blik achter de schermen. Van voorzitter Bart Verhaeghe die blijft geloven in de Brugse titelkansen over Vormer die doelman Ethan Horvath een compliment geeft tot trainer Ivan Leko die zijn troepen aanvuurt: het passeert allemaal de revue in de montage.