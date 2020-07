Spelers en bestuur Brasschaat niet getest voor oefenmatch, maar Antwerp klopt tweedeprovincialer met 5-0 MVS

01 juli 2020

18u57 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Belgisch voetbal Antwerp heeft z’n eerste oefenmatch onder Ivan Leko met verve gewonnen. Tweedeprovincialer Brasschaat kreeg een droge 5-0 om de oren. Opvallend: de spelers en het bestuur van Brasschaat zijn niet getest op het coronavirus.

Eerste oefenduel van Antwerp en Ivan Leko, op oefenkamp in Duitsland. Tweedeprovincialer Brasschaat bood vooral na rust aardig weerwerk. De Laet brak in een duel ongelukkig de neus van een Brasschaat-speler. Buta was outstanding in de eerste helft met twee assists en een uitgelokte penalty.

Jongeren Abdoulaye Diaby, Bruny Nsimba en Gouné Niangadou arriveerden in de loop van de dag in Marienfeld. Omdat Haroun, Benson, Rodrigues en Juklerød niet wedstrijdfit waren, wou Leko er enkele extra spelers bij voor de oefenwedstrijd. Het drietal zat in totaal 7 uur in de wagen, Nsimba speelde 35 minuten, Niangadou en Diaby tien minnuten. Na de match vertrok het trio weer huiswaarts.

Antwerp eerste helft: Matijas, Ava Dongo, Batubinsika, De Laet, Buta, De Sart, Hongla, Lausberg, Refaelov, Miyoshi, Mbokani.

Tweede helft: Butez, Seck, Boya, Pius, Quirynen (80' Niangadou), L. Verstraete, B. Verstraete, Nsimba (80' Diaby), Mendy, Coopman, Bolingi.

Doelpunten: 3' Refaelov (1-0), 10' De Sart (2-0), 22' Mbokani (3-0), 34' Refaelov (4-0, pen.), 66' Seck (5-0)

Spelers en bestuursleden Brasschaat niet getest op coronavirus

Verschillende ziekenhuizen werden gecontacteerd om tests uit te voeren, maar blijkbaar was dat niet mogelijk. Wel werd van iedereen de temperatuur gemeten. Alle spelers en bestuursleden moesten bovendien verklaren dat ze de afgelopen maanden niet ziek zijn geweest. De voorzitter van Brasschaat had buikgriep en bleef thuis. Alleen van Brasschaat waren al zo’n veertig mensen aanwezig bij de wedstrijd.