Spelen Antwerp en Charleroi hun Europese wedstrijden in Leuven?

09 april 2020

De licentiecommissie heeft Antwerp en Sporting Charleroi geen toestemming gegeven om hun thuisduels in de Europa League in eigen stadion af te werken. De Great Old maakte wel werk van uitbreidingen en een grondige renovatie, toch voldoet de Bosuil op dit moment nog niet aan de voorwaarden. Als de werken aan tribune 4 tijdig klaar zijn, kan Antwerp wel alsnog in eigen huis voetballen. Anders zullen zowel Antwerp als Charleroi hun Europese wedstrijden in het stadion van OH Leuven afwerken.

Nochtans had ook de directie van Charleroi het plan opgevat om het Stade du Pays in zoverre aan te passen dat het zou beantwoorden aan de UEFA-richtlijnen voor poulewedstrijden in de Europa League.

