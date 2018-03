Spanning, stress en symboliek: Jelle Van Damme moet in 300ste match ex-club Anderlecht verslaan om over ex-ploeg Standard te wippen Stijn Joris

10 maart 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Op het veld van ­Anderlecht gaat Jelle Van Damme (34) met Antwerp op zoek naar een plekje in play-off 1 ten koste van ­Standard. Zijn 300ste match in de ­Belgische competitie draait met andere woorden om de drie clubs waar hij 292 van zijn 299 voorgaande matchen speelde. En ook voor die vierde staat er dit weekend veel op het spel.

• Germinal Beerschot - 2001-2002 : 7 wedstrijden

"Tuurlijk wil ik dat Beerschot promoveert"

Door een vergetelheid bij Roger Lambrecht ­belandde Van Damme in 2001 bij Germinal ­Beerschot. "Ik had bij de A-kern van Lokeren wat mogen proefdraaien en Georges Leekens vond dat de voorzitter me een contract moest aanbieden. Ik maakte een afspraak samen met mijn moeder, maar toen we op Daknam aankwamen, stonden we voor gesloten deuren. Lambrecht moet het vergeten zijn. Er was toen veel te doen om de arbeidsvergunningen van de Afrikaanse spelers. Hij zal andere dingen aan zijn hoofd gehad hebben. Ik zou haast blindelings getekend hebben. Twee dagen later belde Beerschot en zes maanden later tekende ik al voor Ajax. Zo snel is het gegaan. Het moest zo zijn zeker?"

