Soap gaat voort: BAS verklaart degradatie Waasland-Beveren nietig

08 juli 2020

19u31 74 Belgisch voetbal Waasland-Beveren haalt zijn slag thuis. Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) verklaart de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League (15 mei) om Waasland-Beveren te laten degraderen nietig. Er moet nu een nieuwe Algemene Vergadering komen om over het lot van de Waaslanders te oordelen. De Raad van Bestuur van de Pro League komt morgennamiddag samen om de gevolgen van het vonnis te bespreken.



Uit de Algemene Vergadering van 15 mei, toen beslist werd om na 29 speeldagen een punt te zetten achter de competitie in 1A en daar sportieve gevolgen aan te koppelen, vloeide heel wat onvrede voort. Degradant Waasland-Beveren op kop. De beslissingen waren volgens de Waaslanders onreglementair en ook de procedures verliepen niet volgens het boekje, klonk het op de Freethiel. Ze klopten zowel aan bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) als bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om hun gelijk te halen en degradatie naar 1B af te wenden.

Nieuwe stemming

Het BMA oordeelde echter dat de beslissingen van 15 mei niet disproportioneel waren, en besliste dus niet in te grijpen. Zo bleef er nog één strohalm over voor de Waaslanders. Met succes: het BAS verklaart de degradatie van Waasland-Beveren nietig. Dat betekent niet dat het orgaan vindt dat de Wase club in 1A moet blijven, wel dat er een nieuwe Algemene Vergadering moet komen om over de kwestie te oordelen en te stemmen. De grote vraag is uiteraard of de uitkomst dezelfde zal zijn.

Daags na de bevestiging van het format met zestien teams en óp de dag dat de Pro League de kalenders van 1A en 1B onthulden, wordt onze Belgische competitie dus weer op z’n kop gezet. De Pro League liet alvast weten het dossier eerst te zullen bestuderen en morgen na de Raad van Bestuur te zullen reageren. “We hebben zicht op wat dit eventueel kan betekenen, maar het is te vroeg om uitspraken te doen.”

De chaos gaat verder...

