Soap gaat voort: BAS geeft Waasland-Beveren gelijk en verklaart beslissingen uit Algemene Vergadering van 15 mei nietig Redactie

08 juli 2020

19u31 0 Belgisch voetbal Waasland-Beveren haalt zijn slag thuis. Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei - toen beslist werd om de competitie na 29 speeldagen stop te zetten en de Waaslanders als degradant aan te duiden - nietig verklaard.

Uit de algemene vergadering van 15 mei, toen beslist werd om na 29 speeldagen een punt te zetten achter de competitie in 1A en daar sportieve gevolgen aan te koppelen, vloeide heel wat onvrede voort. Degradant Waasland-Beveren op kop, maar ook Antwerp, Virton en promotiekandidaat Beerschot startten verschillende procedures op om de beslissingen ongedaan te maken.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) oordeelde na een Wase klacht echter dat de beslissingen van 15 mei niet disproportioneel waren, en besliste dus niet in te grijpen. Zo bleef er nog één strohalm over voor de Waaslanders, die de beslissingen van 15 mei ook aanvochten via het BAS. Met succes. Het BAS verklaart de Algemene Vergadering van 15 mei nietig, zo ook de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B.