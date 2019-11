Slotspeeldag eerste periode 1B wordt na lichtpanne niet uitgesteld, uitspraak kan nog weken op zich laten wachten Herman Meersseman

02 november 2019

18u52 0 1B De laatste speeldag van de eerste periode in eerste klasse B wordt komende vrijdag gewoon afgewerkt. Met Virton – OHL en Union – Westerlo staan twee duels op het programma die beslissend zijn voor periodewinst en voor een plaats in de promotiefinale aan het einde van de reguliere competitie. De kans bestaat, dat de periodewinnaar pas zal gekend zijn na de uitspraak van de Geschillencommissie van de Voetbalbond over het lichtpanne-incident, gisteren in Leuven. En die uitspraak kan nog weken op zich laten wachten.

Vroeg in de tweede helft legde scheidsrechter Jordy Vermeire de topper OHL – Union bij een 0-0- stand stil nadat een gedeelte van de veldverlichting tot vier keer toe was uitgevallen. Besluit de Geschillencommissie dat de schuld voor de panne bij OHL ligt, dan krijgen de Leuvenaars een 0-5-forfaitnederlaag aangesmeerd. Als de commissie tot de conclusie komt dat OHL geen schuld treft, zal de wedstrijd volledig of gedeeltelijk herspeeld worden.

Volgens Nils Van Brantegem, kalendermaker van de Pro League, heeft het niet veel zin de slotspeeldag van de eerste periode uit te stellen. Hij wijst er op dat de procedure rond het stroompanne-incident weken of zelfs een paar maanden kan aanslepen, dat de speelkalender van 1B al overvol zit en dat een midweekspeeldag ergens putje winter geen goed idee is, ook al omdat veldverwarming in 1B niet verplicht is en dat uitstel dus tot nieuwe chaos kan leiden.

Het is bovendien weinig waarschijnlijk dat de Geschillencommissie van de Voetbalbond tijdens haar zitting komende dinsdag de lichtpanne en het stilleggen van de match zal bespreken. Omdat de laatste speeldag van de eerste periode in 1B vrijdag hoe dan ook wordt afgewerkt, zijn OHL en Union niet geneigd de ‘hoogdringenheid’ in te roepen, wat nodig is om de zaak komende dinsdag al op de agenda te plaatsen. Dat geeft beide partijen de kans hun dossier optimaal voor te bereiden voor de zitting van de Geschillencommissie van dinsdag 12 november, waarop de zaak zal worden ingeleid.