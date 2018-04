Slordig Kortrijk verkijkt zich op Moeskroen na lichte penalty in slot GVS

08 april 2018

21u50

Bron: Eigen berichtgeving 3 Belgisch Voetbal Moeskroen heeft in het burenduel tegen Kortrijk de punten thuis gehouden. De Veekaa kwam wel op voorsprong na een klunzige owngoal maar trok dankzij een rake kopbal en een late, lichte strafschop toch het laken naar zich toe. 2-1. Verdiend, de troepen van Glen De Boeck maakten amper indruk.

De thuisploeg opende de debatten op Le Canonnier, Kaminski had een prima redding in huis op een poging van Rotariu. De sterke start van Moeskroen werd echter een halt toegeroepen door een knullige owngoal. Een trap van Ouali leek ongevaarlijk, maar Mezague verschalkte met de hak zijn eigen doelman. Toch bleek Moeskroen niet onder de indruk, vocht voor wat het waard was en kreeg na enkele prima kansen toch wat het verdiende. Awoniyi toornde op een hoekschop boven iedereen uit en kopte de 1-1 binnen. Na de gelijkmaker hadden de Henegouwers zelfs het betere van het spel, maar Kaminski etaleerde opnieuw zijn kunnen op een schot van Amallah.

Penalty

Kortrijk eiste na de koffie dan wel het balbezit op, Moeskroen bokste toch maar weer de beste kansen bij elkaar. Opnieuw Amallah trof met een aardige krul de paal, Mbombo schoot in de grijpgrage armen van de Veekaa-doelman. Op het uur toch nog eens de bezoekers, maar Perbet botste op Werner. De match kabbelde rustig voort, Kortrijk kon het leuke voetbal van de voorbije weken niet van stal halen. Het venijn zat hem echter in de staart. Kagelmacher met een licht duwtje op Awoniyi, penalty en rood oordeelde scheidsrechter Visser bijzonder streng. Mohamed kweet zich van z'n taak en legde de eindstand vanop de stip vast. 2-1.

Door de zege pronkt Moeskroen verrassend alleen aan de leiding in groep A van play-off 2. Zulte-Waregem won met 1-2 op het veld van Waasland-Beveren en bezet de tweede plek.

