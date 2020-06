Slecht nieuws voor OHL en Antwerp: zomertransfers mogen dan toch niet aantreden in bekerfinale en 1B-finale Redactie

09 juni 2020

18u36 42 Belgisch voetbal Nieuwe spelers mogen dan toch niet aantreden in de bekerfinale en 1B-finale. Dat liet de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag aan de Pro League weten. Slecht nieuws voor OH Leuven, waar liefst veertien spelers einde contract zijn. Ook bij bekerfinalist Antwerp zijn er enkele sterkhouders die vertrekken of dreigen te vertrekken.

Eind mei paste de Belgische voetbalbond zijn reglement aan op vraag van de Pro League. Daardoor mochten nieuwe spelers aantreden in de bekerfinale (1 augustus) tussen Club Brugge en Antwerp en de 1B-finale (2 augustus) tussen OH Leuven en Beerschot. Laatstgenoemde club was niet te spreken over de reglementswijziging en diende een klacht in bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Die klacht doet er nu niet meer toe, want de FIFA heeft aan de Pro League laten weten dat zomertransfers toch niet mogen aantreden in die twee wedstrijden. Die moeten namelijk afgewerkt worden met spelers die dit seizoen (2019-2020) voor de clubs uitkwamen.

Een streep door de rekening van OH Leuven, waar veertien spelers einde contract zijn. En ook voor Antwerp is deze beslissing problematisch. De Great Old ziet spelers als Hoedt, Mirallas en Gano al zeker vertrekken. En ook over Defour, Arslanagic en Mbokani - allen einde contract - bestaat er onzekerheid. Bij de doelmannen verlaten Bolat en De Winter al zeker de club. Ook Teunckens is straks einde contract. Antwerp kan voor de (eventueel) vertrekkende spelers wel vervangers aantrekken, maar die zullen dus niet mogen spelen in de bekerfinale tegen Club Brugge.

Aflopende contracten verlengen voor een maand, zoals onder meer Liverpool deed met Lallana, is in België niet toegelaten volgens de CAO.

