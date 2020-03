Simon Mignolet schenkt tablets aan ziekenhuis in het ‘zwaar getroffen’ Sint-Truiden ODBS

30 maart 2020

10u31

Bron: Belga 14 Voetbal Simon Mignolet heeft tablets geschonken aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden, zo kondigde hij deze ochtend aan op Instagram.

“Zoals de meesten onder jullie wel weten ben ik een geboren en getogen Truienaar. Sint-Truiden is zwaar getroffen door het coronavirus”, verklaart Mignolet in een videoboodschap. “Ik wou hulp bieden aan het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt, want mijn zoon is er geboren en onlangs is mijn moeder er succesvol geopereerd.”

De afgelopen week had het Sint-Trudo Ziekenhuis al enkele tablets aangekocht zodat coronapatiënten in quarantaine toch nog contact konden houden met hun geliefden, familie en vrienden. Die hoeveelheid bleek echter ontoereikend voor het aantal patiënten. Daarop besliste Mignolet extra tablets voor het ziekenhuis te kopen. “Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje heb kunnen bijdragen”, aldus de Rode Duivel. “Ik wil nogmaals benadrukken, zeker voor de jongeren onder ons, zo goed mogelijk de voorzorgsmaatregelen van de overheid na te leven, thuis te blijven en je handen te wassen. Want op die manier alleen kunnen we levens redden en veilig blijven.”

Dr. Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo Ziekenhuis, reageert verheugd op de geste: “We zijn enorm blij met deze schenking, deze en andere uitingen van solidariteit met onze patiënten en medewerkers doen deugd. Door deze crisis merken we dat de digitale vernieuwingen binnen Sint-Trudo nog sneller gaan. Deze tablets zijn dan ook erg welkom. Het zal onze patiënten, die op dit moment in absolute quarantaine in ons ziekenhuis verblijven, extra moed geven om te vechten.”

“Oudere patiënten beschikken dikwijls niet over een smartphone om in contact te blijven met hun naaste familie en we merken dat het hen heel veel deugd doet om hun familie en vrienden te zien”, vervolgt Lippens. “Hetzelfde geldt voor de mensen die hun geliefde in het ziekenhuis hebben moeten achterlaten. In naam van heel ons ziekenhuis, medewerkers, patiënten én hun naasten, zijn wij Simon Mignolet dan ook zeer dankbaar!”

De tablets kunnen op verschillende manieren gebruikt worden: patiënten kunnen er een boodschap voor hun familie mee opnemen, live praten via skype of andere apps en ook op de hoogte blijven van het nieuws. Ook Tottenham-verdediger Toby Alderweireld doneerde recent een aantal tablets aan verschillende ziekenhuizen.

