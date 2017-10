Servië zet zijn zinnen op Mile Svilar nadat België hem niet oproept: "Tien telefoontjes bleven onbeantwoord" Stijn Joris

07u14 0 AFP Belgisch Voetbal De Portugese media verwachten Mile Svilar aan de aftrap tegen Manchester United. Dat zou betekenen dat het sluitstuk van Benfica de jongste keeper ooit in de Champions League wordt. Intussen raakte ook bekend dat Servië hem zo snel mogelijk wil inlijven.

Met 18 jaar en 52 dagen is Svilar zo exact 66 dagen jonger dan Iker Casillas toen die in 1999 voor het eerst kwam piepen op het kampioenenbal. Zo komt Svilar straks wellicht bovenaan een top tien met naast Casillas ook nog onder meer Akinfeev, De Gea, Reina en Cech. Geen onaardig gezelschap.



Svilar begon nochtans als derde doelman aan het seizoen, maar schoof snel op. Bruno Varela (22) ontgoochelde begin vorige maand tegen Boavista en verdween zo uit het elftal. Ancien Julio Cesar (38) nam over, maar de Braziliaan ligt intussen in de lappenmand. Zaterdag debuteerde Svilar in de bekermatch tegen Olhanense. Hij hield de nul en ontgoochelde dus niet. Daarom wordt algemeen verwacht dat coach Rui Vitoria vanavond opnieuw een beroep op hem doet.



Bij de nationale U19 lijkt het intussen voorbij voor Svilar. Vader Ratko laat alle opties open, maar opperde dat hij ook voor Servië kan uitkomen als men hem niet contacteert voor België. Gert Verheyen weerlegt en gaat een stap verder. Hij probeerde Svilar vruchteloos te bereiken. "Tien telefoontjes bleven onbeantwoord en hij contacteerde me zelf nooit. Dan houdt het op. Ik werk liever met jongens die altijd beschikbaar zijn en waar we de voorbije periode al mee konden trainen. Die krijgen bij mij de voorkeur", liet Verheyen verstaan.

Al gekozen?

Afgesloten hoofdstuk dus, maar kan Svilar dan bij de beloften terecht? Keeperstrainer Filip De Wilde werkte al met hem samen. "Als hij zich opwerpt als de eerste doelman van Benfica en in de Champions League speelt, zou het dom zijn om hem te negeren. Als er voor hem geen plek is bij de U19, komt hij in aanmerking voor de beloften en misschien zelfs meer." Of het zo ver komt is nog maar de vraag, want Servië is vast van plan Svilar zo snel mogelijk in te lijven. Servische bronnen meldden ons dat Svilar zijn keuze eigenlijk al gemaakt zou hebben. Binnenkort trekt er ook een delegatie van de Servische voetbalbond naar Lissabon voor een goed gesprek met Mile en vader Ratko.

