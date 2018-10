Serneels over de metamorfose in 7 jaar als bondscoach: de 9 werken van de Red Flames Glenn Van Snick en Niels Vleminckx

04 oktober 2018

08u24 0 Belgisch Voetbal Geen resultaten, geen fans, een bondscoach die zelfs zijn eigen keeperstrainer moest betalen. Maar kijk: zeven jaar later strijden de Red Flames voor een WK-ticket. Bondscoach Ives Serneels kijkt terug op de genomen hordes: "We kunnen nu van elk land winnen."

1. Imago

"Omdoping tot Red Flames was belangrijke stap"

"Ik had in het begin het gevoel dat ik voor een gesloten deur stond. Die hebben we open gekregen - ik voel zelfs dat er deuren aan het bijkomen zijn. Een voorbeeld: de nieuwe CEO van de KBVB, Peter Bossaert, wilde met me praten om een duidelijk beeld van het vrouwenvoetbal te krijgen. Het wederzijds respect is er. Ik voel dat er een project 'vrouwenvoetbal' ligt."

"De naamsverandering naar de Red Flames was een belangrijke stap in ons verhaal. Om resultaten te halen, moet je een eigenheid hebben. Dat heeft de bond gedaan door de Rode Duivelinnen om te dopen tot de Flames. Voor ons was die waardering een belangrijk signaal. Een paar jaar geleden zullen de mensen zich afgevraagd hebben of de Rode Duivelinnen überhaupt bestonden. Ondertussen weten ze dat we het niet slecht doen."

2. Toeschouwers

"386 fans op eerste match, tegen Portugal meer dan 7.000"

"Mijn eerste match was tegen Hongarije in het stadion van Dessel. Er waren 386 supporters. Had iemand mij toen verteld dat tegen Portugal meer dan 7.000 fans zouden komen, had ik die gek verklaard. Ik denk dat we op dit moment een basis hebben van 2.500 à 3.000 supporters die altijd komen opdagen. Dan mag de match zelfs om tien uur 's ochtends plaatsvinden."

