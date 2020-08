Seraing zet dubbele achterstand tegen Deinze om in zege FHN

28 augustus 2020

22u16 0 Belgisch voetbal Seraing blijft met het maximum van de punten op kop. Nochtans ging Deinze met een dubbele voorsprong rusten. Toch pakte de thuisploeg nog de drie punten: 3-2.

In de eerste helft was het balbezit voor de thuisploeg, maar het gevaar kwam van de bezoekers. Dietsch hield op het halfuur Staelens van de openingsgoal. De daaropvolgende corner werd door centrale verdediger Blondelle met de dij afgewerkt. De volgende mogelijkheid was opnieuw raak. Challouk vond Mertens die zijn eerste van het seizoen aantekende. Enkele seconden later kopte Gueye aan de overkant op de lat. Vier minuten na de rust bracht de Senegalees Seraing opnieuw in de match. Amper vier minuten later hingen de bordjes in evenwicht. Mikautadze stifte de bal over Vandenberghe. De partij verwaterde en flakkerde pas in het slot weer op. Linksachter Kilota bezorgde Seraing in de toegevoegde tijd zes op zes.

Seraing: Dietsch, Swers, Faye, Boulenger, Kilota, Cascio (46’ Jallow), Sabaouni, Lahssaini, Bernier, Gueye (69’ N’Diaye), Mikautadze (95’ Pierrot).

Deinze: Vandenberghe, De Looze, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec (84’ Vargas), Lecomte (67’ Van Walle), Challouk, Staelens (71’ Schils), Dansoko, Mertens.

Doelpunten: 31’ Blondelle (0-1), 40’ Mertens (0-2), 50’ Gueye (1-2), 54’ Mikautadze (2-2), 93’ Kilota (3-2).

Geel: De Looze, Swers, Jallow.

Ref: De Cuyper.