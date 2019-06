Schrijvers: "Heb nog veel teruggedacht aan gemiste kansen tegen Polen" - Amuzu en Lukebakio twijfelachtig Redactie

21 juni 2019

Bron: Belga/eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Siebe Schrijvers blikte realistisch vooruit op de derde en laatste groepswedstrijd van de Jonge Duivels, morgenavond (om 21u) in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia tegen Italië. "We weten dat er heel veel zal moeten gebeuren vooraleer we nog doorstoten, maar hoe klein de kans ook is: we blijven er voor gaan", was de kapitein duidelijk.

"Ik heb nog veel teruggedacht aan mijn gemiste kansen tegen Polen", stak Schrijvers van wal. "Op die wedstrijd kijken we met veel spijt terug. Als je die partij wint - wat had gemoeten - spelen we nog echt mee in de poule. Je ziet ook dat Polen woensdag van Italië wint. Alles was dus mogelijk in deze groep. Onze wedstrijd tegen Spanje heeft ons vertrouwen gegeven. Vooraf werd gezegd dat zij twee keer zo goed als ons zouden zijn, maar op het veld hadden wij de kansen om in het slot de drie punten te pakken. Het is was dan ook heel spijtig dat we dat late doelpunt nog tegenkrijgen. We zijn allemaal realistisch en weten dat er heel veel moet gebeuren om door te stoten op dit EK. Maar zolang het kan, blijven we erin geloven."

Een vaak terugkomende echo uit de kleedkamer was dat deze groep beloften erg goed aan elkaar hing. "En dat is ook zo gebleven", legde Schrijvers uit. "We hebben na de nederlagen enkele groepsgesprekken gehad, en daarin heeft iedereen zijn zegje gedaan. Niemand is expliciet met de vinger gewezen. De sfeer is altijd top gebleven en het samenhorigheidsgevoel intact. Misschien zijn we zelfs nog hechter geworden. Ik denk dat dat ook nodig is als je drie weken lang bij elkaar bent. Donderdag hadden we een vrije namiddag en is de familie langsgekomen. Dat was heel gezellig. Achteraf had iedereen duidelijk energie getankt. We gaan morgen een laatste keer vol voor de overwinning. Ik ben er zeker van dat niemand zijn voetje zal terugtrekken.”

Amuzu en Lukebakio twijfelachtig

De Jonge Duivels trainden vanmiddag onder een deugddoend zonnetje. Francis Amuzu en Dodi Lukebakio hielden het bij individuele oefeningen en zijn twijfelachtig voor de match tegen Italië.