Schrijvers en Lukebakio geven moed niet op: "We blijven erin geloven"

16 juni 2019

16 juni 2019

23u46

Bron: Belga 0 EK U21 De Jonge Duivels reageerden na afloop van de met 3-2 verloren wedstrijd tegen Polen erg teleurgesteld. Toch wilden enkele beloften al de blik richting de match van woensdag tegen Spanje richten. "Ook niet alles was slecht, wij blijven positief", reageerde Dodi Lukebakio. Siebe Schrijvers sprak tijdens het uitlopen na de match zelfs al met enkele teammaats over de wedstrijd van woensdag. "We zeiden meteen dat het nog niet gedaan is", aldus de kapitein.

"Ik wil niet negatief zijn", begon Lukebakio na afloop. "We wisten wat ons op dit EK te wachten stond. We zijn heel goed begonnen aan de match en hebben snel gescoord. Maar daarna wilden we te veel aanvallen en viel de 1-1. De wedstrijd is daarna veranderd. Zelf speelden we nadien ook minder, maar niet alles was slecht. We wisten op voorhand hoe Polen speelde, maar het is voetbal. Je kan niet alles voorspellen. Voor de twee volgende wedstrijden blijven we ons best doen. Er is nog niets verloren."

Kapitein Siebe Schrijvers treurde na afloop om enkele kansen die hij zelf miste. "Ik had inderdaad moeten scoren", aldus de Limburger. "De 2-0 lag aan mijn voet, maar ik was te gehaast. Dat we hier verliezen, is echt heel pijnlijk. We wisten dat we moesten winnen. Ik vond ons ook beter. We verdienden meer. De tegengoals die we pakken, mogen niet vallen. We moeten leren negentig minuten gefocust te zijn. Vooral bij de eerste goal waren we dat niet. Maar de match is nu voorbij. We kijken verder en blijven erin geloven. Tijdens het uitlopen sprak ik al met enkele spelers en ze zeiden eveneens dat het nog niet gedaan is. 6/6 tegen Spanje en Italië is mogelijk.”