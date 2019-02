Scherpe Jan Mulder ziet "misdadige overtreding" van Santini: "Kan de VAR dat ook zien? Of zijn ze aan het klaverjassen?” TLB/GVS

24 februari 2019

17u12

Bron: Play Sports 0 Belgisch Voetbal Ivan Santini was één van de meest opvallende figuren in de eerste helft van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. De Kroatische spits vocht verschillende stevige duels uit met Brandon Mechele en volgens onder anderen Play Sports-analist Jan Mulder ging Santini daarbij toch enkele keren over de schreef.

Anderlecht gebruikte voor rust regelmatig de lange bal om Santini in het spel te betrekken. De targetspits moest de bal bijhouden om zijn ploegmaats de kans te geven om bij te sluiten. Mechele probeerde dat te voorkomen en daarom maakte Santini zich breed, maar de Kroaat liet zijn armen wel fel wapperen. Twee keer kreeg Mechele een stevige tik in het aangezicht, maar de spits van Anderlecht ging geen enkele keer op de bon.

“Ik krijg te maken met heel wat rondvliegende ellebogen”, reageerde Brandon Mechele relatief rustig. “Ik weet niet of de VAR moet tussenkomen of niet. Maar die eerste fout van Santini is volgens mij toch donkergeel? Maar als ze niks doen... Dan moeten wij maar verder spelen hé. Zo’n dingen horen erbij, zeker? Of ik het er niet over vond wat Santini deed? Ja, misschien toch wel.”

Jan Mulder, analist in de studio van Play Sports, begreep niet dat Santini ontsnapte aan kaarten. “Mechele reageert heel beschaafd, vind ik. Je kan wel iets verontwaardigder reageren”, aldus de Nederlander. “Hij doet het echt twee keer. In mijn lezing van de spelregels is dit een rode kaart. Kan de VAR dat ook zien? Of zijn die aan het klaverjassen in dat busje? Zij zien dit en vinden dat correct. Ik moet me daar misschien aan aanpassen, maar daar heb ik het moeilijk mee. Dergelijke fouten zijn langzaam maar zeker in het voetbal geslopen. Ik ben misschien een beetje ouderwets, maar ik vind dit echt een misdadige overtreding.”

Marc Degryse en Wesley Sonck gingen akkoord met de mening van Mulder. “De ref moet dit ook gewoon zien. Maar hij geeft niet eens geel. Voor de eerste overtreding moet hij gewoon geel geven, dan gebeurt die tweede fout niet”, aldus Degryse bij Play Sports. “Het is ook altijd Santini die pech heeft dat hij net iemands gezicht raakt als hij zich breed maakt. Dat lijkt me geen toeval.”

Sonck zag in de studio van Proximus Sports dan weer een breder probleem. “Niet alleen Santini deelt uit, ook Milic deed het bij Dennis hé”, aldus Sonck. “Dit zijn ellebogen die gezet worden. echt zwaaien met je arm op de kin van iemand. Er kwam zelfs wat bloed bij te pas. Dennis gaat na drie keer dan eens klagen bij de referee en krijgt zelf een gele kaart. Onbegrijpelijk. Wat moet je Dennis zijnde op den duur dan nog gaan doen?”

