Scheidsrechtersbaas Verbist over soap op Mambourg: "Videoref moest Delferière aansporen om tóch naar beelden te kijken, want een penalty was hier zeker mogelijk"

Consternatie alom, gisteravond op Mambourg. AA Gent had altijd twee strafschoppen moeten krijgen tegen Charleroi, maar ondanks de aanwezigheid van een videoref ging de bal niet op de stip. Het g evolg: de Buffalo's onderuit en manager Louwagie en coach Vanderhaeghe furieus. "Akkoord, de videoref had bij Delferière meer moeten aandringen om naar de beelden aan de zijlijn te gaan kijken", geeft scheidsrechtersbaas Johan Verbist toe aan onze redactie. "Maar laten we nu niet overdrijven, het systeem heeft ook al tot veel goede beslissingen geleid. Helaas spreekt men daar nooit over", gaat hij ook in de verdediging.

Fase 1: "schoolvoorbeeld"

Minuut 4. Dessoleil begaat een haakfout op Kubo, ref Delferière ziet er geen graten in. Videoref Tim Pots vraagt zijn collega om toch eens een kijkje te nemen aan de zijlijn, maar ook na het bestuderen van de beelden geen overtreding volgens de scheidsrechter. "Los van het feit of Delferière het hier bij het rechte eind heeft of niet, is dit een schoolvoorbeeld van hoe het systeem nuttig kan zijn", geeft scheidsrechtersbaas en ex-ref Johan Verbist aan. "Delferière ziet geen fout, maar de videoref voelt toch dat de scheidsrechter best nog eens een kijkje neemt. Delferière blijft evenwel bij zijn beslissing, wat mag en kan. Hij draagt namelijk de eindverantwoordelijkheid, ook al had de videoref een andere mening."

Fase 2: "Pots zag hier geen fout in"

Minuut 22 dan maar, een trekfout van Mitrovic op diezelfde Dessoleil. Even duidelijk als de eerste fase, maar toch bleef het muisstil vanuit het busje op de parking. Bang om een tweede keer 'overruled' te worden? “Ik kan me niet voorstellen dat Pots niet ingreep omdat Delferière hem niet bij de eerste fase volgde. Dat zou helemaal niet mogen meespelen in zijn beslissing. Elke tussenkomst van de videoref is een afzonderlijk gegeven. Het is heel simpel: net als Delferière zag Pots hier geen overtreding in."

Fase 3: "Wat meer moeten aandringen"

Op naar de blessuretijd. Minuut 92. Baby begaat duidelijk handspel in de eigen zestien - arm niet tegen het lichaam - maar toch geeft Delferière geen krimp. De Buffalo's begrijpen er niets van, hoe duidelijk kan een penalty zijn? "De videoref vroeg daar aan de scheidsrechter wat hij had gezien", doet Verbist een relaas van de heisa. "Delferière antwoordde dat hij hands had opgemerkt, maar onvrijwillig. Vandaar dat hij de bal niet op de stip legde. De videoref had hier meer moeten aandringen om Delferière toch een kijkje te laten nemen aan de zijlijn. Dan zou Delferière misschien zijn oordeel hebben gewijzigd, want een penalty was hier zeker mogelijk."

Kind met het badwater

Yves Vanderhaeghe, voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie, allen waren ze furieus na de wedstrijd. "Als het op deze manier moet, kunnen we er beter mee stoppen", aldus De Witte. "Wat er moet gebeuren met de videoref? Afschaffen", vulde de nieuwbakken coach aan. "Laten we nu niet meteen het kind met het badwater weggooien", verdedigt Verbist het systeem. "Er zijn ook al veel goede beslissingen genomen, maar deze worden niet zo breed uitgesmeerd in de media. Misschien moeten we eens een balans opmaken. Ik ben er zeker van dat tamelijk wat mensen zouden schrikken over hoeveel goede beslissingen er reeds zijn genomen."

Enkele kleine ingrepen dan maar om die ongelukkige beslissingen in de toekomst tot het minimum te reduceren? "Dat is niet mogelijk. Iedereen was in het begin van het seizoen akkoord met de procedure. Die ligt volledig vast en kunnen wij niet zomaar aanpassen. Het voorstel waar een professionele ref in het busje beslist – zoals in het hockey en wat de Pro league eerder voorstelde - is dus onmogelijk. Het enige wat we kunnen doen is hard werken en blijven trainen. En fouten zijn nu eenmaal menselijk. Ik sta alvast 100 percent achter het huidige systeem", is Verbist klaar en duidelijk.

De balans tot dusver

De discutabele fases op Mambourg waren zeker niet de eerste disputen rond het gebruik van een videoref in onze Belgische hoogste voetbalafdeling. Ziehier een balans tot dusver, zoals Johan Verbist dus vraagt.

Perfecte interventie

- 13 augustus 2017

Orlando Sá trapt buiten het zicht van Boucaut na op De Petter. De videoref heeft het wel gezien. Gevolg: terecht rood voor de spits. Een hele proceduresoep is het gevolg, maar Standard vangt bot en mist zijn aanvaller voor enkele weken.

- 22 september 2017

Laforge fluit een penalty na een schwalbe van Corryn, maar de videoref laat van zich horen. Terwijl Jaadi klaar staat om de penalty te trappen, gaat Laforge op aangeven van de videoref de fase nog eens bekijken. Daar neemt hij de fopduik van Corryn waar. Conclusie: geen strafschop en een terechte gele kaart.

- 14 oktober 2017

Rudy Camacho van Waasland-Beveren maait in de slotminuut de Gentse invaller Sylla met een drieste sliding onderuit toen die alleen op weg leek naar doel. Omdat ook W-B-ploegmaat Buatu bij die aanval nog naast Camacho en Sylla liep, houdt ref Delferière het bij geel, maar daar denkt Delacour - terecht - anders over. Vanuit het busje in de nabijheid van de Ghelamco Arena staat hij Delferière prima bij. Op die manier werd, voor het eerst sinds de invoering in de Jupiler Pro League, een gele kaart in een rode omgezet.

- 15 oktober 2017

Na een uitgebreide analyse van de beelden adviseert videoref Yves Marchand Wouters om een fase waarbij Pocognoli neergaat in het strafschopgebied nog eens te herbekijken op de monitor langs de zijlijn. Wouters doet dat, concludeert dat er geen fout was en besluit daarop om Pocognoli geel te geven voor schwalbe. Zo herziet hij zijn eerder gefloten strafschop.

Grijze zone

- 5 augustus 2017

Moeskroen-Charleroi was het eerste geval met videoref. Olinga en Lukebakio haken in elkaar. Geen overtreding en doeltrap, oordeelt scheidsrechter Wim Smet. De videoref komt echter tussenbeide en roept Smet naar het tv-scherm. Die kent Moeskroen - na maar liefst vier minuten naar het schermpje te staren - alsnog een strafschop toe. Het contact was licht, de fase voor interpretatie vatbaar.

- 9 september 2017

Ook in Anderlecht-Lokeren was er ruimte voor interpretatie. Paars-wit appelleert voor strafschop op Teodorczyk en Lokeren signaleert een duwfout van Teodorczyk voorafgaand aan zijn doelpunt. Beide fases zijn echter voor interpretatie vatbaar, de zogenaamde grijze zone, oordeelt de videoref. Hij grijpt niet in, de beslissing van de scheidsrechter geldt.

- 10 september 2017

Bij een 1-1-stand probeert Oostendenaar Zinho Gano Mechelendoelman Coosemans te ronden. Die is net wel of net niet op tijd op de bal. Geen penalty, oordeelt ref Verboomen. Hoewel de videoref aanwezig is, wordt de fase niet onder de loep genomen. Voer voor discussie, dat zeker.

- 16 september 2017

Moord en brand schreeuwen ze bij Lokeren. Waarom kijkt videoref Delacourt niet naar de vermeende handsbal van Jaadi? Wel, de arm van Jaadi raakte misschien wel de bal, maar de speler hield de arm tegen het lichaam. Alweer een grijze zone en voor interpretatie vatbaar. Het werd finaal 1-1.

Verkeerde beslissing

- 11 augustus 2017

Maar het gaat ook soms flink fout. Zoals in Zulte Waregem - Club Brugge. Mechele tikt Olayinka onderuit in de box. Visser ziet er geen graten in, ook de videoref bougeert niet, terwijl deze dat áltijd had moeten doen. Het was immers duidelijk strafschop. “Lag de man al in zijn bed?”, vroeg Francky Dury zich later af. Videoref Marchand wordt op de vingers getikt, slaat mea culpa, schoolt zich bij en zit enkele weken later opnieuw in het busje.

- 13 augustus 2017

In de slotfase tussen Sint Truiden en Standard - dezelfde wedstrijd waar Orlando Sá door toedoen van de videoref werd uitgesloten - geeft Boucaut een tweede keer geel aan Collins Fai, voor een fase waarin die de bal speelde. De videoref laat begaan, mogelijk ook omdat de rechtsachter in een eerdere fase al geel verdiende. "Als de videoref kan ingrijpen om Orlando Sá uit te sluiten, waarom kan hij dan niet tussenkomen bij de fase met Fai? Wat een casino”, oordeelde Sá Pinto na het beladen duel.

- 28 augustus 2017

In minuut 74 kent Smet Racing Genk een strafschop toe nadat Mats Rits Marcus Ingvartsen ten val had gebracht. Smet krijgt via zijn oortje het signaal van Tim Pots dat hij toch maar eens de beelden moet bekijken. Na zijn tripje naar de zijlijn herziet hij zijn mening: geen strafschop. Uit de herhalingen blijkt dat Rits wel degelijk het been van Ingvartsen blokkeert. Smet had hier beter bij zijn eerste vaststelling gebleven.

- 17 september 2017

Twee discutabele fases in evenveel minuten. Eerst ontsnapt Gent aan een strafschop. Dussenne hangt aan het truitje van Musona, een trekfout die al binnen de grote rechthoek begint, maar toch legt Smet de bal erbuiten. Aan de overkant volgt er meteen een nieuwe betwistbare fase. Capon maakt zich breed en houdt Simon af met de arm. Het is geen gemene overtreding, maar er is wel degelijk contact. Twee maal kon en mocht de videoref hier ingrijpen, tweemaal liet hij begaan.

- 27 oktober 2017

Al wie Gent een warm hart toedraagt staat in rep en roer. De Buffalo's worden in de slotminuten een penalty weerhouden na duidelijk handspel. De videoref mocht Delferière meer aansporen om een kijkje aan de zijlijn te gaan nemen. Het was evenwel niet de enige discutabele fase op Mambourg...

