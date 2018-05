Scheidsrechtersbaas Verbist na alle commotie: "Misschien hebben we de videoref te snel ingevoerd" GVS

13 mei 2018

13u28

Bron: De Zevende Dag 0 Belgisch Voetbal De voorbije weken was het consternatie alom in play-off 1. Elke topmatch werd wel ontsierd door één of meerdere dubieuze tussenkomsten van de videoref. Dus mocht scheidsrechtersbaas J ohan Verbist zijn verhaal komen doen in het praatprogramma De Zevende Dag. " Als je die goal van Diaby afkeurt voor buitenspel, dan had je dat bij die goal van Teodorczyk ook moeten doen."

'Clear error'. De term werd de voorbije maand honderden keren in de mond genomen, maar welke exacte betekenis schuilt nu net achter het begrip? Wat voor de ene een duidelijke inschattingsfout is van de referee - en waar de man in het busje dus mag ingrijpen - zal de andere er toch een andere interpretatie op nahouden. "Nochtans heeft iedereen in principe dezelfde instructies gekregen", aldus Verbist in de Zevende Dag. "De mensen die videoscheidsrechter zijn, weten dus wel wat ze moeten doen. Maar akkoord, als je die goal van Diaby - overigens terecht - afkeurt voor buitenspel, dan had je dat bij die goal van Teodorczyk ook moeten doen." (lees onder de foto verder)

Actieve profs

Toch worden er flink wat vraagtekens geplaatst rond de intrinsieke kwaliteiten van de personen die in het busje plaatsnemen. "Mensen die zich hogerop achter het project scharen hebben de indruk dat de mensen die het in België moeten toepassen het protocol te weinig kennen. In het buitenland zitten gereputeerde ex-topscheidsrechters in het busje of is negentig percent nog steeds actief als arbiter", merkte Peter Vandenbempt - ook aan tafel aangeschoven - op.

"Onze mensen zijn wel gekwalificeerd", repliceerde Verbist. "Toen het project werd gestart vroeg men ons naar scheidsrechters die op het hoogste niveau gefloten hebben. Dat is bij ons het geval. Enig verschil met heel wat andere landen is dat ze niet meer actief zijn, maar dat hoeft voor mij geen probleem te zijn. Al is er verandering op komst en gaan we in België ook beginnen met actieve profs. Onze zes semi-profs gaan we opleiden als videoref en die zullen volgend seizoen ook in het busje zitten. Maar in het begin van het systeem vraag je: 'wie stapt mee in dit verhaal?' Als er dan een aantal mensen zeggen dat ze dat willen doen, dan gebruik je die mensen wanneer het project uitgewerkt wordt."

(lees onder de foto verder)

Te snel?

Al stelt de scheidsrechtersbaas dat men misschien te hard van stapel is gelopen. "Als er vanuit de Pro League gevraagd wordt om het systeem absoluut in te voeren en om mee te zijn met wat er in Europa gebeurt, dan probeer je dat. Was het te snel? Dat is misschien een van de argumenten. In Engeland zijn ze na een paar fouten gestopt met het systeem en willen ze het pas opnieuw invoeren als het weer op punt staat. Had dat hier ook zo moeten gaan? Je kan op een bepaald moment niet meer terug."

"Na de play-offs komt er een evaluatie en gaan we kijken wat er beter kan en moet. Ik sta achter het systeem, absoluut. Maar ik was de laatste weken niet gelukkig. Ik ben absoluut een paar jaar ouder geworden.”