Scheidsrechtersbaas Verbist is uithalen van trainers naar VAR beu: “Gebrek aan kennis” GVS

26 november 2018

19u48

Bron: VTM Nieuws 0

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist begrijpt de aanhoudende discussies over de werking van de video-assistent (VAR) helemaal niet. En dus ook niet de uithaal van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni na de match in Gent, waar de VAR drie keer tussenbeide moest komen. Bölöni verweet scheidsrechter Laforge dat hij niet eens naar het scherm is gaan kijken. “Gebrek aan kennis”, vindt Verbist. “Want dat staat duidelijk in de onderrichtingen die iedereen kan nalezen”.