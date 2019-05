Scheidsrechtersbaas Verbist: “Goal van Verschaeren moest afgekeurd worden wegens hands” GVS

07 mei 2019

11u18

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Het openingsdoelpunt van Yari Verschaeren in de thuiswedstrijd van RSC Anderlecht tegen Standard (2-1) afgelopen zondag had afgekeurd moeten worden. In zijn wekelijkse analyse van de videoref stelt scheidsrechtersbaas Johan Verbist vandaag dat de VAR had moeten tussenkomen voor handspel.

Het RSCA-talent zette paars-wit in de Clasico van de zevende speeldag in play-off 1 op slag van rust op voorsprong, maar leek dat wel te doen na handspel tijdens de controle van het leer. Scheidsrechter Bram Van Driessche wachtte even op het advies van videoref Tim Pots, maar keurde de 1-0 uiteindelijk toch goed. Volgens scheidsrechtersbaas Verbist had Pots echter moeten tussenkomen voor handspel en had het doelpunt van de kersverse Belofte van het Jaar niet goedgekeurd mogen worden.

Ook in de topper van play-off 2A tussen Charleroi en STVV greep de VAR niet in waar hij dat wel moest doen. Op het halfuur ging Nurio met gestrekt been en voet vooruit over de bal. Daarbij raakte de Charleroi-speler Mamadou Sylla net onder de knie. Scheidsrechter Lawrence Visser hield de rode kaart op zak en ook de videoref greep niet in. Dat had hij nochtans wel moeten doen, oordeelt Verbist.

De scheidsrechtersbaas zag ook vier correcte beslissingen. Zo werden de doelpunten van Vadis Odjijdja (AA Gent) en Hans Vanaken (Club Brugge) in de Slag om Vlaanderen terecht afgekeurd wegens buitenspel van respectievelijk Brecht Dejaegere en Wesley. Zij belemmerden het zicht van de doelmannen. Hetzelfde geldt voor de treffer van Kurt Abrahams in de slotminuut van Beerschot Wilrijk-Westerlo. Ambroise Gboho liep buitenspel en hinderde de goalie, waardoor de 3-3 terecht werd afgekeurd. Ook de strafschop in Eupen-Oostende ten voordele van de kustploeg werd terecht gegeven wegens handspel. "De arm van Siebe Blondelle bevond zich in onnatuurlijke positie en weg van het lichaam", aldus Verbist.