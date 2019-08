Schandalige tackle in tweede ronde Beker van België KDMM

05 augustus 2019

In de tweede ronde van de Beker van België namen KFC Duffel en FC United Richelle het gisteren tegen elkaar op. Tijdens die partij was het publieke getuige van een schandalige tackle van Richelle-speler Martin Leroy. Die laatste mocht vervolgens meteen gaan douchen. Slachtoffer Nagim Amini liep -als bij een wonder- geen averij op en legde na de rust de 3-0-eindstand vast.