Saudische prins wil geld pompen in Beerschot Wilrijk

06u22 1 BELGA Belgisch Voetbal Beerschot Wilrijk onderhandelt met een steenrijke geldschieter uit Saudi-Arabië. Prins Abdullah Bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud zou willen investeren in de Antwerpse fusieclub, zonder ze echter over te nemen. Abdullah is nu al medeaandeelhouder van de Engelse tweedeklasser Sheffield United.

Het is geen geheim dat Beerschot Wilrijk - dat zondag de eerste periodetitel kan pakken in 1B - op zoek is naar extern kapitaal om in de toekomst uit te groeien tot een stabiele eersteklasser. Het clubbestuur onderhandelt al langer met Belgische kandidaat-investeerders, maar bewandelt nu ook een buitenlandse piste. Volgens bronnen dicht bij de club zou men dicht bij een deal staan met de Saudische prins en zakenman Abdullah Bin Musa'ad.





De 52-jarige Abdullah runt in eigen land een bedrijf dat papier produceert en hij werd in 2014 benoemd tot staatssecretaris van Jeugdwelzijn. Ook in het voetbal heeft hij al enige ervaring. Zo was hij tussen 2002 en 2004 voorzitter van de Saudische topclub Al-Hilal, waar Aad de Mos nog trainer was. Vier jaar geleden kocht hij 50% van de aandelen van de Engelse traditieclub Sheffield United, waar hij het voorzitterschap deelt met lokale zakenman Kevin McCabe.





Ook op het Kiel zou prins Abdullah niet meteen de ambitie hebben om dé alleenheerser te worden. Hij wil blijkbaar het huidige bestuur tot nader order zijn werk laten verderzetten en dat is een belangrijk gegeven. De huidige clubbestuurders hebben geen zin in gekke avonturen en willen dus graag enige vorm van controle behouden. Achter de schermen wordt intussen al langer werk gemaakt van de omvorming van de vzw-structuur naar een aandelenstructuur. Voor externe investeerders is dat een stuk interessanter. (KDC/SVH)





