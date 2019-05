Exclusief voor abonnees Santini beleeft seizoen om snel te vergeten: “Weet van mezelf dat ik beter kan” Frank Dekeyser

09 mei 2019

21u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Ivan Santini (29) over het seizoen om rap te vergeten bij Royal Sporting Club Anderlecht. "Er moet kwaliteit bijkomen - onder meer een extra spits."

"Ik was zó gemotiveerd, ik kon niet wachten om te beginnen aan play-off 1. Maar dan verliezen we meteen met 3-0 in Genk... (denkt na) Dat was een koude douche."

Nadien is het eigenlijk nooit meer goedgekomen bij paars-wit. De nederlagen stapelden zich op, coach Fred Rutten werd ontslagen, de fans begonnen zich te roeren, een troosteloze vijfde plaats in het klassement. Protest. Het Astridpark in alle staten. Santini: "We zijn er allemaal verantwoordelijk voor. 'Thank God' dat we na de zege tegen Standard andere gevoelens hebben dan enkel die negativiteit. Winnen is belangrijk 'to get the bad taste out of our mouth'. Om de vieze smaak weg te halen. Anderlecht staat gelijk aan winnen en dominant voetbal. Dingen die we niet of te weinig gedaan hebben."

