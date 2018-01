Sammy Bossut strijdvaardig: "Wie aan 1B denkt, mag thuisblijven" Jonas Van De Veire

20 januari 2018

10u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal De ambities zijn ingetogener dan gewoonlijk. "Zorgen dat we zo snel mogelijk safe zijn." Maar Sammy Bossut (32) klinkt wél overtuigd dat Zulte Waregem de bijgestelde doelen zal inlossen. "Ik wil het woord degradatie zelfs niet in de mond nemen."

Van alle spelers trok jij voor Nieuwjaar het luidst aan de alarmbel. Heeft het effect gehad?

(knikt) "De club leverde al een serieuze inspanning. De komst van Harbaoui en Marcq toonde aan dat ze er alles aan doen om in eerste klasse te blijven. Het was ook hoognodig. Iederéén zag dat we voorin een killer misten en dat we op het middenveld overlopen werden."

Merkte je op training al de impact van Harbaoui en Marcq?

"Ze geven zich allebei steeds voor de volle honderd procent - het zijn jongens met een echte winnaarsmentaliteit. Ook hun ervaring en mondigheid zijn welgekomen. In elke linie - Timothy keerde achterin terug - hebben we nu iemand die verbaal sterker is dan voorheen."

Vooral het gebrek aan ervaring speelde jullie voor Nieuwjaar parten.

"Zeker door die midweekmatchen. Het zijn niet allemaal jongens als Hazard en Malanda, hé. Sommigen moesten meteen alles spelen. Als je dan in een negatieve spiraal terechtkomt, is het niet evident om daaruit te geraken."

Zelfs voor jou moet het schrikken geweest zijn. Zo'n slechte reeks zijn ze aan de Gaverbeek niet meer gewend.

"Natuurlijk voelt het vreemd aan. Je speelt steeds mee voor play-off 1 en moet dan plots naar onderen moet kijken. Maar eigenlijk wil ik het woord degradatie zelfs niet in de mond nemen. Door de nieuwkomers moeten we genoeg gewapend zijn om ons te redden."

Van degradatiestress heb jij dus geen last?

(grijnst) "In zo'n moeilijke periode is het wat lastiger om in slaap te geraken. Het houdt je toch bezig. Dat moét ook. We moeten beseffen in welke situatie we momenteel zitten - de toekomst van mensen staat op het spel. Maar aan 1B denken? Wie dat doet, mag thuisblijven. Als prof moet je daarmee omkunnen."

Heb je de transferdossiers van Mechelen en Eupen eigenlijk met buitengewone belangstelling gevolgd? Zij worden jullie voornaamste concurrenten.

"Je leest uiteraard de kranten. Mechelen heeft al zwaar uitgepakt met acht nieuwkomers - iemand als Tainmont had hier ook goed gezeten. Van Eupen heb ik nog niet veel gelezen. (schaterlacht) Hopelijk doen zij dus niet te veel. Ach, we zullen toch vooral naar onszelf moeten kijken."

Het is van de thuiswedstrijd tegen Mechelen geleden dat Essevee nog eens won in de competitie. Bij jou moeten we , door je blessure, zelfs teruggaan tot maart.

"Ik heb nog geen premies gepakt dit seizoen. Kijk, je speelt áltijd om te winnen, ongeacht of daar iets tegenover staat. In een mindere periode besef je dat je niet enkel voor de fun speelt, maar ook om je boterham te verdienen. Met alle respect: het is geen cafévoetbal, hé. Ook onze supporters betalen veel geld. We moeten hen iets teruggeven."

Vanavond zullen ze met duizend zijn Achter de Kazerne.

"Op momenten als deze hebben we onze echte fans nodig. Het doet plezier om te lezen dat het uitvak bijna volledig uitverkocht is. We gaan hun steun kunnen gebruiken, want het wordt een warme avond."

