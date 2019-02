Samatta verlost sterk RC Genk in topper, Limburgers voorlopig twaalf punten los LPB

08 februari 2019

22u15 1 KRC Genk GNK GNK 2 einde 0 STA STA Standard Belgisch Voetbal RC Genk heeft de topper van de 25ste speeldag in de Jupiler Pro League in zijn voordeel beslecht. De Limburgers waren tegen Standard de betere ploeg, maar moesten tot halfweg de tweede helft wachten eer Samatta de verlossing bracht. Twaalf punten voorsprong meteen voor Genk op Club en Antwerp, Standard blijft hangen op de vierde plaats.

RC Genk verdiende halfweg een voorsprong in de Luminus Arena, maar moest gaan rusten met 0-0. Ochoa hield Trossard al vroeg van de openingstreffer. De Mexicaan toonde zich ook nadien een betrouwbaar sluitstuk. Vooral Malinovskyi stond regelmatig aan het kanon, het was altijd net niet voor de Oekraïener. Pech was er voor Trossard, die de bovenkant van de lat trof. En Standard? Weinig te melden van Rouches-zijde, op slag van rust mikte Lestienne de beste kans voorlangs.

Na de pauze ging RC Genk meteen door op zijn elan. Maehle schilderde de 1-0 op het hoofd van Aidoo, de borstkas van Bokadi behoedde Standard voor een achterstand. Het begin van een nieuwe belegering op het Luikse doel? Toch niet. Lange tijd gebeurde er weinig voor de neus van Ochoa. Tot het in minuut 67 ineens raak was. Maehle bediende Trossard op maat, Ochoa kon nog redding brengen, maar stond machteloos tegenover de rebound van Samatta.

Standard had niet meteen een antwoord klaar en mocht blij zijn dat een vrije trap van Pozuelo op de paal strandde. De Rouches zochten vergeefs naar openingen en werden in het slot een tweede keer koud gepakt. Wéér lag Maehle aan de basis, Samatta rondde de pijlsnelle counter koelbloedig af. Genk op kampioenenkoers, maar toch niet helemaal zorgenvrij. Trossard bleef met zijn linker in het gras steken en haalde het einde van de wedstrijd niet. Over de ernst van de blessure is er voorlopig geen uitsluitsel. Standard verloor voor het eerst sinds 2 december. Toen ging het ook onderuit in een topper: 3-0 op Club.