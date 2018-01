Sá Pinto strijdvaardig voor bekermatch: "Aanvankelijk niet ons doel, maar nu gaan we er vol voor" Dieter Peeters

30 januari 2018

18u30 0 Belgisch Voetbal Morgen volgt de tweede topwedstrijd in drie dagen tijd voor Standard, deze keer in de beker tegen Club Brugge. Coach Ricardo Sá Pinto kan daarvoor niet rekenen op zijn beste aanvaller Orlando Sá, maar lijkt zijn plannetje klaar te hebben.

Club Brugge lijkt de laatste weken wat minder te presteren, maar daar wil Standard-coach Sá Pinto niet van weten. "Ze blijven erg moeilijk te verslaan, maar wij zijn ook goed bezig. We zijn geconcentreerd op ons doel". Toch lijkt dat doel niet meteen de bekerfinale. "Toegegeven, aan het begin van het seizoen was de beker niet ons grootste objectief. Maar we hebben nu de kans om naar de finale te gaan en we gaan daar ook alles aan doen. Al zal vooral de terugwedstrijd in Brugge belangrijk zijn", aldus de Portugees. (lees hieronder verder)

Standard speelt al het hele seizoen erg herkenbaar voetbal, maar voor de match tegen Club Brugge overweegt Sá Pinto toch wat wijzigingen. "Onze strategie is telkens anders, maar ook mijn systeem durf ik zeker te wijzigen als dat nodig is. We kennen Brugge goed en we weten waar we hen pijn kunnen doen". De wedstrijden volgen elkaar nu in snel tempo op voor Standard en dat noopt de coach ertoe om een aantal spelers rust te geven. "We willen ook zaterdag tegen Lokeren winnen dus ik zal zien of ik iets moet veranderen. Sommige spelers kunnen ook als invaller belangrijk zijn. We hebben iedereen nodig. En als de resultaten goed zijn, valt de vermoeidheid altijd beter mee".

Als Standard het niveau van hun match tegen Anderlecht kan aanhouden, maken ze ook kans om de finale te halen. Toch vond Sá Pinto die match niet per se de beste. "We hebben veel goeie matchen gespeeld. Tegen Anderlecht was het belang natuurlijk groter en ik ben zeer tevreden met tevreden met de prestatie, maar we maakten ook nog veel foutjes door een gebrek aan concentratie. Dat moet beter".