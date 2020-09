RWDM heeft nood aan defensieve én offensieve versterking Francis Nevens

13 september 2020

16u52 1 Belgisch Voetbal Tweede opeenvolgende (uit)nederlaag voor RWDM. Nadat het twee weken geleden met 4-2 in het zand beet op Lierse, moest de ploeg van trainer Laurent Demol nu de duimen leggen tegen Deinze, dat zijn eerste (drie) punten kon sprokkelen. De Brusselse club telt nu een drie op negen en moet komende vrijdag vol aan de bak tegen SK Lommel als ze een plaats in de kelderverdieping van het klassement wil vermijden .

In vergelijking met de wedstrijd op Lierse voerde trainer Laurent Demol één wissel door. Mpati kwam in de basisploeg in de plaats van Boujouh, zie zelfs niet het wedstrijdblad haalde en daarmee geslachtofferd werd voor die nederlaag op het Lisp. RWDM speelde toen nochtans een prima wedstrijd. Veel beter dan tegen Deinze, tegen wie de Molenbeekse trainer zijn tactisch strijdplan ietwat had aangepast. Verschillende jongens hadden het daar lastig mee, want in de eerste helft was Deinze de betere ploeg, ook al had RWDM iets meer balbezit.

“Het verschil tussen Lierse twee weken geleden en Deinze afgelopen zaterdag? De Pallieters lieten ons het spel maken en speculeerden met succes op de counter. Deinze zette ons met een goede organisatie volledig vast. Voor ons was het heel moeilijk om de vrije man te vinden, bovendien acteerden we in die eerste helft ook niet gretig genoeg”, stelde de middenvelder met rugnummer 94 terecht vast. “Maar als de bal op mijn vrije trap halfweg de eerste periode er was in gegaan in plaats dat die op de paal belandde, dan hadden we wellicht een andere wedstrijd gekregen. Geen voorsprong dus. Sterker, niet veel later kwamen we zelfs op achterstand omdat de volledig vrijstaande Mertens de kans kreeg om in twee tijden te scoren. Na de vele tegendoelpunten op Lierse en in de oefenmatch op Eupen, hadden we in de aanloop naar Deinze nochtans extra getraind op het defensieve onderdeel. Komende vrijdag komt Lommel en daartegen moeten we gewoon terug aanknopen met de zege”, klinkt Rommens strijdvaardig.

Wendbare verdediger en trefzekere spits

De noodzaak naar extra versterking is dus nog steeds groot. In het centrum van de verdediging heeft RWDM een snelle jongen nodig. Ruyssen en Le Joncour zijn stevige gasten, maar vooral de Fransman heeft het knap lastig tegen en met vinnige jongens. De technisch staf heeft dat reeds meermaals kenbaar gemaakt. Voorzitter Dailly hoopt snel groen licht te krijgen voor zijn verdediger. Ook de komst van die diepe spits zou heel nakend zijn.