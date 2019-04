Rutten na 0 op 6: “De insteek verandert niet. Anderlecht moet altijd winnen” NVK

Anderlecht, de dag na een quasi-historische thuisnederlaag tegen Club Brugge. De sfeer was… ok. "Ik zag de koppies op training – mentaal zit het goed", zegt coach Rutten met de glimlach. Maar tegen Antwerp wordt het bittere ernst.

0 op 6 in de eerste twee speeldagen van de play-offs. Voor het eerst in 21 jaar op eigen veld verloren van Club. Een vijfde plaats. Het gaat niet goed met paars-wit. Dus zal het dit weekend wel met het mes tussen de tanden worden tegen Antwerp – een rechtstreekse concurrent voor de Europa League. Hoger moet Anderlecht alvast niet mikken.

“Maar we zitten altijd in die modus”, antwoordde coach Fred Rutten met een minzame blik. “Een paar maanden geleden moésten we winnen, of we zouden niet in play-off 1 geraken. In het begin van de play-offs moésten we winnen, of we zouden een probleem kennen om kampioen te worden. Nu moéten we weer winnen. Dat hoort bij deze club. De insteek is niet veranderd. Anderlecht moet altijd winnen.”

De Nederlander antwoordde op de vragen met een glimlach op het gezicht. De crisis bestaat, dat weet hij, maar Rutten bestrijdt ze met luchtigheid. Lichtheid prediken om even aan de zware druk op de schouders te ontsnappen. “We hebben de nederlaag goed weggezet. Ik zag de koppies op training – mentaal zit het goed.” Alweer die glimlach.

Bolasie

Rutten sneed niet diep in zijn analyses. Hij gaf wel toe dat de omschakeling naar een systeem met drie verdedigers soelaas bracht na een dramatische eerste helft. “Maar ik blijf voorstander van een viermansdefensie.”

Verder nog wat nieuws? Niet echt. Bolasie diep in de spits vond Rutten “de beste optie tegen Club”, wat niet wil zeggen dat de Congolees dit weekend weer voorin zal te vinden zijn. “Veel heeft te maken met de tegenstander.” Alweer een grijns. “Het is goed om mogelijkheden te hebben.”