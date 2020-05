Rustiger titelfeestje voor Clement, maar Club-coach wil meer: “Bekerfinale is al lang groot thema in kleedkamer” Redactie

15 mei 2020

Een atypische titel, ook voor Club Brugge-coach Philippe Clement. “Het zal een rustiger feestje zijn dan normaal. Thuis, met mijn vrouw en kinderen. Maar toch zijn we hier uiteraard zeer blij mee”, reageert de trainer van de kersverse landskampioen bij VTM Nieuws. “We zijn zeer blij dat het sportieve verhaal wint aan het einde van de rit. Het had zuur geweest hadden we geen beloning gekregen na zo’n sterk seizoen.”

Mogelijk zit er nog een bekerfinale in voor blauw-zwart. “Dat is al maanden een heel groot thema binnen onze kleedkamer. Club Brugge heeft in zijn lange geschiedenis nog maar tweemaal de dubbel gehaald. Dus we kunnen iets héél speciaals doen.”

Bekijk het volledige interview met Clement bovenaan dit artikel.

