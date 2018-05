RSC Anderlecht viert vandaag 110de verjaardag Redactie

27 mei 2018

10u41

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal RSC Anderlecht mag vandaag 110 kaarsjes uitblazen. De Brusselse voetbalclub werd exact 110 jaar geleden opgericht, op 27 mei 1908.

In mei 1908 ontstond het idee voor een Anderlechtse voetbalclub in het plaatselijke café Concordia. Enkele Brusselse jongeren werden geïnspireerd door de zege van Léopold uit Ukkel tegen het Engelse Queen's Park Rangers. Op 27 mei was het zover en werd de club officieel opgericht. Charles Roos werd de eerste voorzitter.

RSC Anderlecht groeide na WO II uit tot de succesvolste Belgische voetbalclub. Het won in zijn geschiedenis 34 landstitels, negen Belgische bekers en drie Europese bekers. De laatste landstitel dateert van vorig seizoen. Deze jaargang moest paars-wit tevreden zijn met een derde stek, na kampioen Club Brugge en Standard.

🎂 Gelukkige verjaardag, Royal Sporting Club Anderlecht! 👉 https://t.co/2VT2tk7gnd



🎉 Joyeux anniversaire, Royal Sporting Club Anderlecht! 👉 https://t.co/DEjwIko7IG pic.twitter.com/GyT1EYDDT7 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link