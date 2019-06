Ronald Vargas komt weer thuis na odyssee langs Turkije, Griekenland en Australië TLB

18 juni 2019

14u08 0 Belgisch voetbal Ronald Vargas komt opnieuw in België voetballen. De Venezolaanse stilist, 32 intussen, tekent vanmiddag een contract voor één seizoen (met optie) bij KV Oostende. Vargas voetbalde in ons land eerder bij Club Brugge en Anderlecht, maar zware (knie)blessures riepen zijn ontwikkeling een halt toe. Na zijn tijd bij blauw-zwart en paars-wit voetbalde Vargas nog in Turkije, Griekenland en Australië.

Balikesirspor

Anderlecht betaalde in de zomer van 2011 zo’n 2,5 miljoen euro aan Club Brugge voor Vargas. Maar in het Astridpark kon de Zuid-Amerikaan zich, vooral door flink wat blessureleed, niet doorzetten. In 2014 kwam er een einde aan de lijdensweg, toen Vargas transfervrij de overstap maakte naar het Turkse Balikesirspor. De Venezolaan debuteerde er met een zege tegen Galatasaray. Vargas scoorde in de competitie ook onder meer tegen Sivasspor, Trabzonspor en Besiktas, maar die treffers konden niet verhinderen dat Balikesirspor het seizoen in de Süper Lig afsloot als allerlaatste. Vargas zakte echter niet mee naar tweede klasse, maar versierde een contract voor twee seizoenen bij AEK Athene.

AEK Athene

Ook in Griekenland begon Vargas aardig. Hij scoorde meteen in de met 3-0 gewonnen competitiematch tegen Platanias en zou uiteindelijk twintig keer in de basis staan. Daarnaast hielp de spelmaker AEK ook aan de Griekse beker, in de finale tegen Olympiakos gaf hij twee assists. Door een blessure miste hij daarna wel het laatste deel van het seizoen. Het seizoen erop waren Vargas’ statistieken een pak minder. Door (spier)blessures en keuzes van de technische staf kwam hij in de competitie maar aan negen basisplaatsen. Na twee jaar kwam er dan ook een einde aan zijn verhaal in Griekenland.

Newcastle United Jets

Vargas trok richting Australië, waar hij een contract tekende bij de Newcastle United Jets. De Venezolaan begon aan het seizoen met drie basisplaatsen in de competitie. Tegen de Central Coast Mariners werd gewonnen, tegen Perth Glory werd gelijkgespeeld en ook de match tegen Brisbane Roar leverde drie punten op. Maar in die wedstrijd sloeg in minuut 58 het noodlot toe. Na een duel met Matt McKay brak Vargas op gruwelijke wijze zijn enkel, waardoor hij maanden aan de kant stond. Het werd zo een seizoen om snel te vergeten.

Vargas stoomde zich klaar voor het volgende seizoen en hij kwam in totaal 24 keer in actie. Maar met 7 goals en geen enkele assist kon hij te weinig zijn stempel drukken. Het contract van de Venezolaan, die getrouwd is met een Belgische, werd niet verlengd en dus mocht hij weer uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Dat wordt dus KV Oostende.