Roland out! Met verkoop STVV komt einde aan opgemerkte passage van Duchâtelet door het Belgisch voetbal

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews/belga Duchâtelet in het Belgisch voetbal: een periode van hoogtes én laagstes.. Belgisch Voetbal Nu STVV in Japanse handen komt, komt er een einde aan een opgemerkt tijdperk in het Belgisch voetbal: het tijdperk-Roland Duchâtelet. De nu 71-jarige ondernemer begon in 1999 Sint-Truiden te sponsoren, maar pas in 2004 maakte hij écht zijn intreden in de Belgische voetbalwereld door Sint-Truiden over te nemen. Dertien jaar, en een passage bij Standard, later trekt de steenrijke voorzitter van politieke partij Vivant de deur van Stayen definitief achter zich dicht. De sleutelmomenten van zijn passage in het Belgisch voetbal op een rijtje.

2004: Duchâtelet neemt Sint Truiden over

Duchâtelet kocht Sint-Truiden in 2004 over en onder zijn leiding beleefden de 'Kanaries' hoogtes en laagtes. In 2008 degradeerden de Limburgers na veertien jaar uit eerste klasse, maar het jaar erop werd STVV alweer kampioen in tweede klasse. Onder trainer Guido Brepoels deed STVV het meteen ook uitstekend, want na zes speeldagen stonden de geelhemden, voor het eerst in 44 jaar, helemaal bovenaan de rangschikking.

In 2011 vertrok Duchâtelet -die in 2008 zijn STVV-aandelen al aan zijn vriendin Marieke Höfte had verkocht- bij STVV, omdat hij Standard had gekocht. Zijn partner Marieke Höfte bleef wel eigenaar van de 'NV Stayen', de vastgoedvennootschap die een winkelcentrum bouwde in en rond de Truiense voetbaltempel. En na zijn vertrek verging het STVV minder, want al in 2012 zakten de 'Kanaries opnieuw naar tweede klasse.

photonews Duchâtelet, die STVV in 2004 overnam, werd op Stayen bij momenten op handen gedragen.

Roland Duchatelet tijdens de opening van Café au soleil op Stayen (Sint-Truiden)

2011: Duchâtelet koopt Standard, het begin van een moeilijk huwelijk

In de zomer van 2011 legde Duchâtelet zo'n 41 miljoen euro op tafel om Standard te kopen. Hij recupereerde een deel van zijn zware investering door kleppers als Axel Witsel, Eliaquim Mangala en Steven Defour te verkopen, maar dat had ook sportieve gevolgen. De Nederlandse coach Ron Jans bleef met de Rouches ver onder de verwachtingen en de fanatieke Luikse achterban begon te morren.

De supporters hadden het niet begrepen op de transferpolitiek onder Duchâtelet en dat maakten ze gretig duidelijk. De protesten aan zijn adres waren legio en het werd al snel duidelijk dat heel wat Luikse fans de kapitaalkrachtige voorzitter liever kwijt dan rijk waren. Daar kon ook een sterk openingsjaar onder Guy Luzon -Standard moest in de strijd om de titel nipt zijn meerdere erkennen in Anderlecht- weinig aan veranderen.

2015: Duchâtelet verkoopt Standard aan Venanzi

In de zomer van 2015, vier jaar na zijn komst, doet Duchâtelet zijn aandelen in Standard van de hand. De Waalse ondernemer Bruno Venanzi koopt hem uit en daarmee komt zowel voor Duchâtelet als voor Standard een einde aan een bewogen periode.

Photo News Bruno Venanzi volgde Duchâtelet op als voorzitter van Standard.

2016: Duchâtelet koopt STVV terug en maakt partner voorzitter

In mei 2016 maakte Duchâtelet zijn rentree op Stayen. Hij kocht de ploeg, die hij midden 2011 van de hand had gedaan, terug en maakte zijn partner Marieke Höfte ook voorzitter. Sportieve uitschieters kwamen er niet, maar STVV is deze dagen wel een stabiele eersteklasser. Onder Ivan Leko werkten de Limburgers vorig seizoen wel een prima play-off II-campagne af en Jonas De Rouck trekt die lijn dit seizoen prima door.

Photonews Bart Lammens verkocht STVV terug aan Roland Duchatelet en zijn partner Marieke Höfte (midden).

Juni 2017: Duchâtelet verkoopt eerst 20 procent van STVV-aandelen, dan alles

In juni van dit jaar verkocht Duchâtelet al twintig procent van zijn aandelen aan het Japanse bedrijf Digital Media Markt (DMM). Nu volgt dus de rest, wat meteen de exit van Duchâtelet uit het Belgisch voetbal betekent.