Roger Vanden Stock (75) neemt ontslag als voorzitter Pro League: "Het is tijd voor iets anders"



Rudy Nuyens

21 februari 2018

Roger Vanden Stock neemt met onmiddellijke ingang ontslag als voorzitter van de Pro League. Voor 5 juni moet er een nieuwe voorzitter gevonden worden.

Roger Vanden Stock leidde gisteren in Diegem de vergadering over de hervorming van de competitie, maar aan het einde van die meeting verraste de huidige voorzitter van Anderlecht met de mededeling dat hij ontslag neemt bij de Pro League. Normaal gezien liep zijn mandaat tot eind juni, maar Vanden Stock zet nu al een stap opzij.

«Ik heb mijn ontslag gegeven en dat ontslag is aanvaard», zegt Roger Vanden Stock. «Zo’n beslissing is altijd een beetje een emotioneel moment. Maar ik ben 75, het is tijd voor iets anders. En dit betekent niet dat ik helemaal uit het voetbal verdwijn. Ik blijf immers liefhebber van mijn club.»

«De mededeling kwam er met een dusdanige vastberadenheid dat niemand Vanden Stock gevraagd heeft om zijn mandaat uit te doen», zegt Pierre François, CEO van de Pro League. «We moeten nu op zoek naar een nieuwe voorzitter en die moet er komen voor de Algemene Vergadering van 5 juni.»

«Voor mij persoonlijk valt het ontslag van Vanden Stock zwaar», zegt François. «Ik heb in mijn leven met twee voorzitters gewerkt: Luciano D’Onofrio bij Standard en Roger Vanden Stock bij de Pro League. Allebei hebben ze veel voor mij betekend. Ik weet nu al dat mijn werk een stuk moeilijker wordt zonder Roger Vanden Stock.»

Kandidaat-opvolgers voor Roger Vanden Stock zijn er voorlopig nog niet. In Diegem werd de vraag al voorgelegd aan Ivan De Witte, die eerder de Pro League al leidde. «Ik ga goed meewerken aan het opvolgingsproces, maar ik denk er niet aan om zelf opnieuw voorzitter te worden», zegt De Witte. Verwacht wordt dat Marc Coucke – die niet aanwezig was in Diegem - en Bart Verhaeghe mogelijk een kandidatuur indienen. Achter de schermen valt te horen dat beiden het voorzitterschap van de Pro League en van de voetbalbond onder mekaar zouden willen verdelen.