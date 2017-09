Roeselare zonder Dennis van Wijk naar Leuven Herman Meersseman

Geen Dennis van Wijk deze namiddag op de bank van KSV Roeselare aan 'Den Dreef' in Leuven. Vorige week donderdag werd de Nederlander ondanks een 8 op 12 en een prima bekerprestatie in Sint-Truiden ontslagen bij OHL. Een week later tekende hij een tweejaarscontract bij Roeselare, dat net als OHL de promotie naar eerste klasse A als doel heeft. "Ik ga er zaterdagnamiddag niet bij zijn in Leuven wegens andere afspraken die ik eerder maakte", liet Van Wijk weten.

Uiteraard zal de Brugse Amsterdammer interim-trainer Tom Colpaert en de spelers van Roeselare wel uitvoerig gebrieft hebben over OHL als ploeg en over de individuele kwaliteiten van de Leuvense spelers, en hoe zij eventueel 'te pakken' zijn.



"Het is inderdaad een merkwaardige situatie", grijnst Nigel Pearson, de nieuwe Engelse coach van OHL. Die wilde Van Wijk graag als assistant-coach in zijn staf, maar de Nederlander ging op dat verzoek niet in. "Ik had vorige week donderdag een lang gesprek met Dennis, en hij liet me weten dat hij liever elders als hoofdcoach aan het werk ging", zegt Pearson.



"Jammer, want ik had er hem graag bij gehad. Wij spraken toen trouwens ook over de kwaliteiten en eventuele minpunten van OHL als ploeg en van de spelers individueel. Hij kent onze ploeg en de spelers door en door. Wie ik ook opstel of hoe ik mijn ploeg ook laat spelen, wij zullen Roeselare niet kunnen verrassen, dat is duidelijk. Om te winnen, is er maar één weg: wij zullen ons beste spel en onze beste mentaliteit moeten bovenhalen."

OHL-coach Nigel Pearson.

