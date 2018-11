Roeselare houdt KV Mechelen van tiende zege op rij na kansarme partij XC

23 november 2018

22u56

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Roeselare en KV Mechelen hebben op de tweede speeldag van de tweede periode in de Proximus League 0-0 gelijkgespeeld. Het was nog maar de eerste wedstrijd sinds 14 september die KV Mechelen niet winnend afsloot.

Het werd een felbevochten, maar kansarm duel op Schiervelde. Kaya, van Damme en de Camargo pakten gele kaarten voor de bezoekers, Gravenberch en Schmisser voor de thuisploeg, maar doelpunten kwamen er niet. De Camargo trapte in de blessuretijd nog een gouden kans net naast de rechterpaal.

In het klassement van de tweede periode komt KV Mechelen met vier punten voorlopig aan de leiding, Roeselare is vijfde met één punt. In de algemene stand is Mechelen met 34 punten eveneens leider, Roeselare staat met zijn veertien punten zevende.