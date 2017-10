Roeselare houdt de drie punten thuis tegen Lierse YP

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal KSV Roeselare heeft vanavond de slotwedstrijd van de negende speeldag in de Proximus League naar zijn hand gezet. De West-Vlamingen klopten op Schiervelde Lierse met 2-0.

Goals van de Bosniërs Zolotic (7.) en Maletic (45.+2) zorgden nog voor rust voor een dubbele voorsprong voor de mannen van coach Dennis van Wijk. Na rust consolideerde de thuisploeg haar voorsprong. Lierse slaagde er niet meer in terug te slaan.



In de stand klimt Roeselare (13 punten) over Union (11) naar de vierde plaats. Lierse (7) staat zevende en voorlaatste.



De negende speeldag in de Proximus League was een midweekspeeldag. Dinsdag al won Leuven bij Cercle Brugge met 0-3. Gisteren wonnen Beerschot Wilrijk en Union bij respectievelijk Tubeke (0-1) en Westerlo (0-3).

