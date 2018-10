Roeselare geen partij voor KV Mechelen in 1B, Malinwa profiteert optimaal van rode kaart TLB

27 oktober 2018

23u18

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de 12e speeldag van de eerste klasse B heeft KV Mechelen overtuigend gewonnen van KSV Roeselare. Nadat de West-Vlamingen met een man minder kwamen te staan door een rode kaart voor Danzell Gravenberch, wist KV Mechelen de score makkelijk tot 3-0 op te drijven.

Danzell Gravenberch kreeg eerst een gele kaart en even later in de 63e minuut meteen een rood exemplaar onder zijn neus geschoven. Daarop opende German Mera in 70e minuut de score voor KV Mechelen. Onur Kaya (82.) en Jules Van Cleemput (90. +3) zorgden voor de eindcijfers.

Op drie wedstrijden van het einde van het eerste periodekampioenschap blijft KV Mechelen de leider met 21 punten. Union volgt op 1 puntje, Lommel, dat zondag Westerlo ontvangt, is 3e met 18 punten. Roeselare kampeert met 13 punten op de 6e plek.

De 1-0 en de 2-0: