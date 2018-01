Roeselare gaat in blessuretijd voorbij Union Redactie

20u37

Bron: Belga 0 BELGA Belgisch Voetbal Op de 21ste speeldag van de Proximus League heeft Roeselare met 1-2 gewonnen op het veld van Union. Het was Cornet die de West-Vlamingen in de 92e minuut uit hun lijden verloste.

In het eerste halfuur zag het er nog goed uit voor Union. Een diepgestuurde Roman Ferber sneed naar binnen en vond de Braziliaan Augusto Da Silva, die de bal gecontroleerd voorbij een uitgetelde Wouter Biebauw tikte. Maar 4 minuten later kwam Emile Samyn al met de gelijkmaker. Nadat de Union-verdediging na verschillende pogingen de bal niet uit de gevarenzone kreeg, belandde die in de voeten van de jonge middenvelder. Vanuit de tweede lijn knalde hij de bal hard tegen de netten.

Het zag er naar uit dat beide ploegen op een gelijkspel afstevenden. Maar Mathieu Cornet (90.+2) nam de rol van messias voor zich bij Roeselare. Hij kopte een corner van Thibaut Van Acker voorbij Union-doelman Nicaise Kudimbana. In het klassement van de tweede periode ziet Union (3de met 10 punten) leider Lierse (15 punten) en achtervolger Cercle (14 punten) uitlopen. Roeselare (5 punten) wipt over Westerlo naar de 7de plek.

