Roeselare en Beerschot-Wilrijk delen punten na scoreloos gelijkspel Redactie

20 januari 2018

22u53

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De confrontatie tussen Roeselare en Beerschot-Wilrijk vanop de 23ste speeldag in de Proximus League (1B) is op een doelpuntenloos gelijkspel geëindigd.

Beerschot-Wilrijk domineerde op Schiervelde en kwam ook tot scoren, maar de treffer van Fessou Placca werd afgekeurd wegens buitenspel. Onterecht, zo bleek uit de herhaling. Na de pauze wilde Roeselare een strafschop voor handspel, scheidsrechter Lothar D'Hondt ging niet in op die claim. Beerschot-Wilrijk stapelde nadien de kansen op, maar Roeselare-doelman Wouter Biebauw hield zijn netten ongeschonden.

Met een gelijkspel schiet geen van beide ploegen veel op. Beerschot Wilrijk staat in de tweede periode op plaats vier en heeft met nog vijf speeldagen te gaan al 9 punten achterstand op periodeleider Cercle Brugge. Roeselare is voorlaatste in die stand en moet al elf punten goedmaken. De West-Vlamingen, die de samenwerking met coach Dennis van Wijk stopzetten, proberen ook nog de play-downs te ontlopen. In de totaalstand bezet Roeselare momenteel de vijfde plaats, op 5 punten van SK Lierse.

Tubeke en OH Leuven sluiten de 23e speeldag zondag (16u00) af.