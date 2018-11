Zwitserse pers krabt zich in de haren voor komst Rode Duivels na blamage tegen Qatar: “We moeten ons zorgen maken. Grote zorgen” MDB

16 november 2018

10u03 0 Rode Duivels Een puntendeling in Zwitserland. Dat volstaat zondag in Luzern voor de Rode Duivels om het ticket voor de halve finales van de Nations League op zak te steken. Een goede voorbereiding kende ‘La Nati’ allerminst, want het blameerde zich woensdag in de aanloop van het toptreffen tegen ... voetbaldwerg Qatar. In Zwitserland krabben ze zich dan ook in de haren. “We moeten ons zorgen maken. Grote zorgen”, klinkt het in de pers.

De IJslandse klip is gerond, nu staat er nog slechts één hindernis in de weg voor de Rode Duivels richting halve finales. Een punt pakken in Zwitserland is genoeg. Zelfs na een nederlaag met een doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals zijn Eden Hazard en co straks geplaatst voor de eindstrijd van de Nations League. Zwitserland staat dus met de rug tegen de muur. Al helemaal na woensdagavond. ‘La Nati’ ging zowaar onderuit tegen voetbaldwerg Qatar (0-1). Nota bene het nummer 96 op de wereldranking. “Het was de optelsom van een ongeluk en een blamage”, schreef het Zwitserse Neue Zürcher Zeitung. “Een ongeluk omdat bondscoach Petkovic gepokerd had met zijn opstelling. In de veronderstelling dat zijn team breed en gebalanceerd genoeg was voor een duel met een sparringpartner van mindere kwaliteit. En een blamage omdat deze nederlaag in hetzelfde rijtje komt van de dieptepunten in de geschiedenis. Zoals de 1-2 tegen Luxemburg in 2008 of de 1-2 tegen Marokko in 2004.”

Toch willen ze in Zwitserland het woord crisis niet zomaar in de mond nemen. “Dat het nationale team zo jammerlijk heeft gefaald, is geen reden om de apocalyps uit te roepen”, gaat de Neue Zürcher Zeitung verder. “Maar de tussentijdse balans van de ‘zachte herstructurering’ die Petkovic na het WK had aangekondigd, draait na de 0-1-nederlaag tegen Qatar eerder negatief uit. Dat zeggen de prestaties en dat zeggen de resultaten. De euforische 6-0-zege tegen IJsland en de krappe 2-1-zege tegen diezelfde tegenstander staan tegenover nederlagen tegen België, Engeland en Qatar.” Waarna er al vooruit gekeken wordt naar zondag. “Des te meer gewicht zal er op de wedstrijd tegen België liggen. Het gaat niet alleen over de groepsoverwinning in de Nations League, maar ook over hoe de ploeg presteert. Blij, positief, gepassioneerd. Of lusteloos, slecht gehumeurd, verveeld. In plaats van een beetje zelfvertrouwen en optimisme, sleept de ploeg nu een een fundamenteel debat met zich mee. ‘Je moet je geen zorgen maken voor de wedstrijd tegen België’, vertelde Xherdan Shaqiri. Maar je kan het niet eens met hem zijn. Men moet zich zorgen maken. Grote zorgen.”

“Droompass van Eden Hazard”

20 minutes.ch ziet het dan weer iets rooskleuriger in. “Ook al heeft België een klein bedje gespreid voor de ‘finale’ tegen ‘la Nati’, toch kon het niet schitteren tegen een ploeg dat Zwitserland met 6-0 versloeg.” Ook de Basler Zeitung ging wat dieper in op de 2-0-zege van de Rode Duivels tegen IJsland. “Een ‘stroke of genius’ van Eden Hazard maakte na iets meer dan een uur de weg vrij voor de gastheren in het Koning Boudewijnstadion”, klinkt het. “Een droompass van de speler van Chelsea op Thomas Meunier leidde het openingsdoelpunt van Michy Batshuayi in. België deed niet meer dan wat noodzakelijk was, voetbalde talloze kansen bij elkaar en trof twee keer de paal. Op sportief vlak draaide het om niet veel meer in deze wedstrijd. Voor de aftrap was al duidelijk dat IJsland zou zakken in de A-divisie.”